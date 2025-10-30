Kakva divna vijest! Zaručio se par koji se upoznao u MasterChefu

Zaručili su se Sanja Cukon i Sead Bojić, koji su svoju ljubav započeli u MasterChefu.

Sanja Cukon i Sead Bojić, par koji se upoznao u MasterChefu, objavio je zaruke.

''Došao je taj dan, danas ću zaprositi Sanju, ona to ne očekuje'', rekao je Sead na početku videa kojim su na Instagramu potvrdili zaruke.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 6 Foto: Instagram

Sead je pred Sanju kleknuo dok je ona mislila da snimaju reklamu i kad je vidjela prsten, vrisnula je i rasplakala se od sreće te je rekla ''da''.

''Bože, koliko ste dragi i lijepi zajedno, rasplakala sam se od emocija'', ''Divno, sretno, baš sam navijala za vas od prvog trenutka kada ste objelodanili da ste skupa'', ''Sretni uvijek bili'', neke su od brojnih čestitki koje su dobili.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 5 Foto: Instagram

Sanja Cukon i Sead Bojić - 1 Foto: Instagram

''Mi smo se stvarno povezali. Kad smo počeli pričati, našli smo neke zajedničke interese, jezik. Neka kemija nam se desila čim smo se upoznali, ali nismo se htjeli sad bazirati na to. Došli smo tu radi kuhanja, radi showa - i onda smo se dogovorili da ćemo čekati da sve završi pa ćemo onda vidjeti'', rekla je Sanja za IN magazin.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 4 Foto: Instagram

Sanja Cukon i Sead Bojić - 2 Foto: Instagram

Sead i Sanja često dijele i svoje videozapise na kojima kuhaju, a zajedno imaju i velike kulinarske planove. Više pročitajte u intervjuu OVDJE.

Sanja Cukon i Sead Bojić - 3 Foto: Instagram

