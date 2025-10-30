Preminuo glumac iz serije ''Princ iz Bel Aira'', publika ga pamti po dirljivoj ulozi

Tijekom karijere Floyd je ostavio trag u nekoliko zapaženih projekata, ali svi ga pamte iz kultne serije.

Floyd Roger Myers Jr., najpoznatiji po ulozi mladog Willa Smitha u popularnoj seriji ''Princ iz Bel Aira'', preminuo je u 43. godini. Tužnu vijest potvrdila je njegova majka Renee Trice za TMZ.

Floyd je, prema njezinim riječima, preminuo u srijedu rano ujutro nakon srčanog udara u svom domu u saveznoj državi Maryland. Njegova majka dodala je kako to, nažalost, nije bio njegov prvi srčani udar - u posljednje tri godine preživio ih je čak tri.

''Razgovarali smo noć prije nego što je preminuo. Ništa nije dalo naslutiti da će se dogoditi nešto tako strašno'', rekla je slomljena majka.

Glumačku karijeru započeo je početkom 90-ih, a prvu zapaženu ulogu ostvario je 1992. godine kada je utjelovio mladog Willa Smitha u epizodi kultne serije.

Princ iz Bel Aira Foto: Profimedia

Iste godine pojavio se i kao Marlon Jackson u dvodijelnoj seriji ''Obitelj Jackson - američki san'', a 2000. godine odigrao je manju ulogu u seriji ''Young Americans''.

Nakon toga povukao se iz glumačkog svijeta, no ostao je aktivan na drugim poljima. Bio je suosnivač organizacije ''Fellaship'', posvećene mentalnom zdravlju muškaraca, a vodio je i vlastitu tvrtku za čišćenje ventilacijskih sustava, piše Daily Mail.

Na društvenim mrežama često je dijelio trenutke sa svojom djecom, bio je otac četvero djece te naglašavao važnost obitelji.

''Mnogo se toga promijenilo, a opet toliko toga ostalo isto. Obitelj iznad svega!'' napisao je u objavi iz 2023. uz fotografiju s djecom.

Iste je godine otvoreno progovorio i o svojim zdravstvenim problemima te otkrio kako je bio u komi.

''Prije samo tjedan dana bio sam u komi, borio se za život. Bog radi čuda. Presretan sam i zahvalan što sam živ!'' napisao je tada uz fotografiju iz bolničkog kreveta.

Obožavatelji serije i svi koji su ga poznavali opraštaju se od njega emotivnim porukama i prisjećanjima na njegov doprinos televiziji i zajednici.

