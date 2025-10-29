Anja Alavanja Viljevac o svom povratku na Novu TV: ''Nisam dvojila niti sekunde''

Nakon niza televizijskih projekata, Anja Alavanja pridružila se ekipi IN magazina na Novoj TV. U ekskluzivnom razgovoru govori o novoj ulozi, profesionalnim počecima i svakodnevici iza kamera.
Televizijska voditeljica Anja Alavanja Viljevac novo je lice popularne emisije IN magazin na Novoj TV, a povodom tog novog poglavlja u karijeri otkrila nam je što ju je privuklo ovom projektu, kako balansira između majčinstva i posla te što je kroz godine rada na televiziji naučila o sebi i ljudima.3 vijesti o kojima se priča sportska legenda Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat? Razišli se Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi otkrila detalje svadbe Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
Novi izazov u poznatom formatu
''Sad već skoro dvadesetak godina radim ispred i iza kamera. Poziv za casting pronašao me u divnoj fazi u kojoj sam radila nekoliko lijepih, kratkih televizijskih formata u obiteljskom okruženju, te s prijateljicom imam produkciju koja je video podrška konferencijama, edukacijama, sajmovima i eventima. Ipak, poziv na casting za IN magazin me razveselio, izbacio iz ugodne rutine, ali nisam dvojila niti sekunde. Biti dio Nove TV na ovaj način poseban je kompliment''. rekla je Anja.
S obzirom na dugogodišnje iskustvo, svjesna je da svaka nova emisija nosi i priliku za vlastiti pečat:
Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV
''Iza IN magazina stoje kreativne, iskusne urednice, producentica, vrijedni novinari, ekipa iz studija i režije, i ja ću za početak biti sretna i na visini zadatka i zaintrigirati gledatelje za odlične teme. A s vremenom ću vjerojatno dati svoj pečat, jer svaka voditeljica donosi svoju energiju i karakter u studio. Moj stil je uvijek ležeran i opušten''.
Povratak ispred kamera s istim žarom
Iako je pred kamerama dugi niz godina, priznaje da treme ipak ima – barem malo:
''Prisutno je malo treme, ili, bolje reći, uzbuđenja''.
Anja smatra da je najveća čar emisija poput IN magazina upravo u bliskosti s publikom:
Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV
Pogledaji ovo Celebrity Nova Miss Hrvatske je Ema Helena Vičar!
''Volim gledati IN magazin, atmosfera dnevnog boravka uklopila se u atmosferu mog dnevnog boravka. Sad ću i ja biti redovito u brojnim domovima, voditi ljude na daleka putovanja, otkrivati da su i poznati samo ljudi, davati ideje za sutrašnji ručak i slično. Takve, mozaične emisije volim gledati, pa je gušt voditi emisiju koju i sama pratim''.
Od prvog kadra do televizijskog iskustva
Voditeljica se prisjetila i svojih prvih televizijskih koraka:
''Počela sam statirati u filmovima i glumiti u reklamama još u srednjoj školi. Prva nacionalna kampanja koju sam dobila bila je u režiji Lukasa Nole, a glumila sam mladu delinkventicu, a zvala se ‘Roditelji, znate li gdje su vaša djeca?’. S dvadeset sam bila pozvana na casting za jednu emisiju, a tamo nam se obratio Rene Bitorajac i poželio dobrodošlicu u prvi hrvatski reality show. I tako je sve krenulo...''.
U karijeri je prošla kroz razne televizijske formate, ali najviše voli one u kojima donosi osmijeh gledateljima:
''Lijepi su formati u kojima usrećujemo ljude. Primjerice, prije 20 godina bio je gušt raditi emisiju u kojoj smo ulazili u domove i donosili poklone. Voljela sam raditi i sportske projekte, uvijek ću pamtiti Europsko prvenstvo u Portugalu gdje sam bila i novinarka i voditeljica''.
Televizija kroz iskustvo
Anja se posebno ponosi emisijama koje je sama osmislila i vodila:
''Postoje emisije koje su se emitirale na nacionalnim televizijama, a koje sam osmislila, uređivala, vodila, radila priloge, pa čak i šminkala se i odijevala. Jedna je bila o borilačkim sportovima, druga o zdravlju. Tad znate da ste apsolvirali sve faze nastajanja emisije''.
Kroz sve te godine naučila je dragocjenu lekciju:
''I posao na televiziji je samo posao. Trajat ćeš ako si vrijedan, odgovoran, profesionalan i poštuješ sve karike u lancu realizacije emisije. Onaj posao ispred kamera je šlag na torti, ali iza toga stoje sati rada. I ono što je najvažnije – to što te ljudi prepoznaju na cesti ne znači da si važan i velik''.
Pogledaji ovo Celebrity Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik
Privatno i profesionalno u ravnoteži
Unatoč zahtjevnom ritmu, Anja uspješno balansira između obiteljskih i poslovnih obaveza.
Anja Alavanja Viljevac i Mia Kovačić Foto: Nova TV
''Volim jutro, i kad ustanem barem nekoliko minuta prije svih. Nakon što ispratim djecu u školu i vrtić, često odem na pilates na reformerima. Zatim počinje radni dan – kuham, poslijepodne provodim vrijeme s djecom. Najmlađi još zahtijeva uspavljivanje, pa navečer rijetko gledam televiziju, ali zato obavezno čitam. Vikendom često idemo u prirodu, volimo vikend putovanja i izlete''.
Na društvenim mrežama njeguje prirodan, opušten imidž:
''Gluma iziskuje više energije. Lakše je biti ono što jesi. Mislim da si sretan i ispunjen jedino ako si autentičan, jer tada djeluješ u skladu sa svojim vrijednostima i uvjerenjima. Za to je potrebna i određena količina samopouzdanja – ali i to dođe s godinama. A njih se skupilo''. dodaje sa smijehom.
Kao majka troje djece priznaje da ništa ne bi funkcioniralo bez dobre organizacije:
''Nije lako, ali uz dobru logistiku i disciplinu uspijevam. Dok su oni u školi i vrtiću, stignem odraditi posao, pilates ili frizuru. Navečer, kad svi zaspu – vrijeme je za mene i knjigu. A suprug i ja znamo koliko je važno zajedničko vrijeme, pa pobjegnemo na čašu vina, koncert, masažu ili tenis. Zanimljivo, uvijek odbijem kino, jer se tamo ne možemo ispričati“, kaže kroz smijeh''.
O energiji, inspiraciji i planovima
Za opuštanje bira sport, knjigu i druženja:
''Sport, pilates ili tenis, krug oko Jaruna s prijateljicama, knjiga, wellness i večera s mužem – to me vraća u balans''.
Sinovi su već navikli da je mama javna osoba, ali ponekad ih njezina prepoznatljivost ipak zabavi:
''Nedavno smo Dan i ja bili u bazenu i do nas je doplivao jedan gospodin da me pita jesam li ja Anja Alavanja. Danu je to bilo jako smiješno''.
Najveća motivacija u poslu su joj ljudi:
''Novi izazovi, zadovoljstvo klijenata i publike. Lijepo je kad ti netko uputi toplu riječ, a ne samo nužnu poslovnu komunikaciju. Tako je lijepo raditi s ljubaznim ljudima''.
A kad je riječ o budućim projektima, Anja je otvorena za nove formate:
''Sviđaju mi se projekti koji uključuju društvenu odgovornost, koji imaju humani karakter i potiču ljude na pozitivne promjene''.
Mladima koji sanjaju o karijeri pred kamerama poručuje:
''Danas je gotovo svatko ispred kamere, barem one svoje, na mobitelu. Najvažnije je da to koriste odgovorno i šire pozitivan utjecaj. Divno je kad ljudi svoje platforme koriste za humanitarne akcije, širenje svijesti i borbu za bolje sutra''.
Na kraju, novu fazu u svom životu opisuje s tri riječi:
''Uzbuđenje, odgovornost, izazov''.
1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Rukom je morala pridržavati oskudnu haljinu da ne pokaže više od planiranog
1/28 >> Pogledaji ovu galeriju +23 Celebrity Kakva podrška! Naš Slavonac prije rasprodanog koncerta u Beogradu pozirao s Prijom