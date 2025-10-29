Anja Alavanja Viljevac o svom povratku na Novu TV: ''Nisam dvojila niti sekunde''

Nakon niza televizijskih projekata, Anja Alavanja pridružila se ekipi IN magazina na Novoj TV. U ekskluzivnom razgovoru govori o novoj ulozi, profesionalnim počecima i svakodnevici iza kamera.

Televizijska voditeljica Anja Alavanja Viljevac novo je lice popularne emisije IN magazin na Novoj TV, a povodom tog novog poglavlja u karijeri otkrila nam je što ju je privuklo ovom projektu, kako balansira između majčinstva i posla te što je kroz godine rada na televiziji naučila o sebi i ljudima.

Novi izazov u poznatom formatu

''Sad već skoro dvadesetak godina radim ispred i iza kamera. Poziv za casting pronašao me u divnoj fazi u kojoj sam radila nekoliko lijepih, kratkih televizijskih formata u obiteljskom okruženju, te s prijateljicom imam produkciju koja je video podrška konferencijama, edukacijama, sajmovima i eventima. Ipak, poziv na casting za IN magazin me razveselio, izbacio iz ugodne rutine, ali nisam dvojila niti sekunde. Biti dio Nove TV na ovaj način poseban je kompliment''. rekla je Anja.

S obzirom na dugogodišnje iskustvo, svjesna je da svaka nova emisija nosi i priliku za vlastiti pečat:

Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV

''Iza IN magazina stoje kreativne, iskusne urednice, producentica, vrijedni novinari, ekipa iz studija i režije, i ja ću za početak biti sretna i na visini zadatka i zaintrigirati gledatelje za odlične teme. A s vremenom ću vjerojatno dati svoj pečat, jer svaka voditeljica donosi svoju energiju i karakter u studio. Moj stil je uvijek ležeran i opušten''.

Povratak ispred kamera s istim žarom

Iako je pred kamerama dugi niz godina, priznaje da treme ipak ima – barem malo:

''Prisutno je malo treme, ili, bolje reći, uzbuđenja''.

Anja smatra da je najveća čar emisija poput IN magazina upravo u bliskosti s publikom:

Anja Alavanja Viljevac Foto: Nova TV

''Volim gledati IN magazin, atmosfera dnevnog boravka uklopila se u atmosferu mog dnevnog boravka. Sad ću i ja biti redovito u brojnim domovima, voditi ljude na daleka putovanja, otkrivati da su i poznati samo ljudi, davati ideje za sutrašnji ručak i slično. Takve, mozaične emisije volim gledati, pa je gušt voditi emisiju koju i sama pratim''.

Od prvog kadra do televizijskog iskustva

Voditeljica se prisjetila i svojih prvih televizijskih koraka:

''Počela sam statirati u filmovima i glumiti u reklamama još u srednjoj školi. Prva nacionalna kampanja koju sam dobila bila je u režiji Lukasa Nole, a glumila sam mladu delinkventicu, a zvala se ‘Roditelji, znate li gdje su vaša djeca?’. S dvadeset sam bila pozvana na casting za jednu emisiju, a tamo nam se obratio Rene Bitorajac i poželio dobrodošlicu u prvi hrvatski reality show. I tako je sve krenulo...''.

U karijeri je prošla kroz razne televizijske formate, ali najviše voli one u kojima donosi osmijeh gledateljima:

''Lijepi su formati u kojima usrećujemo ljude. Primjerice, prije 20 godina bio je gušt raditi emisiju u kojoj smo ulazili u domove i donosili poklone. Voljela sam raditi i sportske projekte, uvijek ću pamtiti Europsko prvenstvo u Portugalu gdje sam bila i novinarka i voditeljica''.

Televizija kroz iskustvo

Anja se posebno ponosi emisijama koje je sama osmislila i vodila:

''Postoje emisije koje su se emitirale na nacionalnim televizijama, a koje sam osmislila, uređivala, vodila, radila priloge, pa čak i šminkala se i odijevala. Jedna je bila o borilačkim sportovima, druga o zdravlju. Tad znate da ste apsolvirali sve faze nastajanja emisije''.

Kroz sve te godine naučila je dragocjenu lekciju:

''I posao na televiziji je samo posao. Trajat ćeš ako si vrijedan, odgovoran, profesionalan i poštuješ sve karike u lancu realizacije emisije. Onaj posao ispred kamera je šlag na torti, ali iza toga stoje sati rada. I ono što je najvažnije – to što te ljudi prepoznaju na cesti ne znači da si važan i velik''.

Privatno i profesionalno u ravnoteži

Unatoč zahtjevnom ritmu, Anja uspješno balansira između obiteljskih i poslovnih obaveza.

Anja Alavanja Viljevac i Mia Kovačić Foto: Nova TV

''Volim jutro, i kad ustanem barem nekoliko minuta prije svih. Nakon što ispratim djecu u školu i vrtić, često odem na pilates na reformerima. Zatim počinje radni dan – kuham, poslijepodne provodim vrijeme s djecom. Najmlađi još zahtijeva uspavljivanje, pa navečer rijetko gledam televiziju, ali zato obavezno čitam. Vikendom često idemo u prirodu, volimo vikend putovanja i izlete''.

Na društvenim mrežama njeguje prirodan, opušten imidž:

''Gluma iziskuje više energije. Lakše je biti ono što jesi. Mislim da si sretan i ispunjen jedino ako si autentičan, jer tada djeluješ u skladu sa svojim vrijednostima i uvjerenjima. Za to je potrebna i određena količina samopouzdanja – ali i to dođe s godinama. A njih se skupilo''. dodaje sa smijehom.

Kao majka troje djece priznaje da ništa ne bi funkcioniralo bez dobre organizacije:

''Nije lako, ali uz dobru logistiku i disciplinu uspijevam. Dok su oni u školi i vrtiću, stignem odraditi posao, pilates ili frizuru. Navečer, kad svi zaspu – vrijeme je za mene i knjigu. A suprug i ja znamo koliko je važno zajedničko vrijeme, pa pobjegnemo na čašu vina, koncert, masažu ili tenis. Zanimljivo, uvijek odbijem kino, jer se tamo ne možemo ispričati“, kaže kroz smijeh''.

O energiji, inspiraciji i planovima

Za opuštanje bira sport, knjigu i druženja:

''Sport, pilates ili tenis, krug oko Jaruna s prijateljicama, knjiga, wellness i večera s mužem – to me vraća u balans''.

Sinovi su već navikli da je mama javna osoba, ali ponekad ih njezina prepoznatljivost ipak zabavi:

''Nedavno smo Dan i ja bili u bazenu i do nas je doplivao jedan gospodin da me pita jesam li ja Anja Alavanja. Danu je to bilo jako smiješno''.

Najveća motivacija u poslu su joj ljudi:

''Novi izazovi, zadovoljstvo klijenata i publike. Lijepo je kad ti netko uputi toplu riječ, a ne samo nužnu poslovnu komunikaciju. Tako je lijepo raditi s ljubaznim ljudima''.

A kad je riječ o budućim projektima, Anja je otvorena za nove formate:

''Sviđaju mi se projekti koji uključuju društvenu odgovornost, koji imaju humani karakter i potiču ljude na pozitivne promjene''.

Mladima koji sanjaju o karijeri pred kamerama poručuje:

''Danas je gotovo svatko ispred kamere, barem one svoje, na mobitelu. Najvažnije je da to koriste odgovorno i šire pozitivan utjecaj. Divno je kad ljudi svoje platforme koriste za humanitarne akcije, širenje svijesti i borbu za bolje sutra''.

Na kraju, novu fazu u svom životu opisuje s tri riječi:

''Uzbuđenje, odgovornost, izazov''.

