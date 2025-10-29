Udala se unuka pokojne hrvatske glazbene legende, suprug joj je američki časnik

Udala se Ema Jusić, a fotografije s vjenčanja podijelila je na društvenim mrežama.

Unuka legendarnog glazbenika Đele Jusića, Ema Jusić, izrekla je sudbonosno ''da'' u bajkovitom okruženju u Bostonu, gdje se udala za američkog pomorskog časnika Iana Ralpha.

Na društvenim mrežama Ema je podijelila nekoliko prekrasnih fotografija s vjenčanja, uz opis: ''Živim svoju bajku...''.

Na fotografijama, koje su oduševile brojne pratitelje, mladenka blista u raskošnoj bijeloj vjenčanici s romantičnim detaljima, dok drži buket bijelog cvijeća. Uz nju stoji mladoženja u elegantnom bež odijelu, a u jednom trenutku Ema s osmijehom nježno dodiruje konja na kojem sjedi policajac.

Ema Jusić - 6 Foto: Instagram

Ema Jusić - 10 Foto: Instagram

Ema i Ian upoznali su se prije dvije i pol godine, dok je Ema boravila na studentskoj razmjeni u Connecticutu.

"Sretali smo se u nekim restoranima i barovima, ali priznajem da ga isprva baš i nisam primjećivala. No, on je bio uporan, uspio je nabaviti moj broj, a osvojio me već na prvom spoju jer me odveo na sushi koji obožavam", otkrila je Ema u razgovoru za Gloriju.

Ema Jusić - 5 Foto: Instagram

Po završetku studija par je ostao u kontaktu, a njihova se veza s vremenom učvrstila. Danas oboje žive u Bostonu, gdje Ian radi kao drugi časnik američke obalne straže.

Zaručili su se ove godine.

Vjenčanje je održano u javnom parku Public Garden, jednom od najpoznatijih i najljepših gradskih parkova u Bostonu.

Pogledaji ovo inMagazin Znate li da je stric mlade glazbene senzacije Jakova Jozinovića poznati Hrvat?

"Bila je to mala svadba uz nama najvažnije ljude – obitelj i prijatelje – ali zabava je bila vrhunska", rekla je Ema.

Gosti su uživali u kombinaciji američke i hrvatske kuhinje.

"Imali smo catering s američkom hranom, ali kako moj Ian obožava Hrvatsku i sve što dolazi iz nje, moja je mama za svatove priredila sarmu, crni rižoto i brudet. Ne moram ni napominjati da je američki dio svatova bio oduševljen našom hranom", dodala je kroz osmijeh.

Ema Jusić - 8 Foto: Instagram

Ema Jusić - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Prati je 19 milijuna ljudi! Našu influencericu traže recept za opake trbušnjake

Za glazbeni dio večeri pobrinuli su se Emini roditelji, glazbenici Paula i Đelo Jusić mlađi, koji su svojim nastupom dodatno podigli raspoloženje. Ema je otkrila kako njezin suprug zna riječi pjesme La Musica di Notte slavnih Dubrovačkih trubadura, kao i pjesme Tajči te Prljavog kazališta. Na svadbi se plesao i linđo, a američki gosti oduševljeno su zaključili kako moraju posjetiti Hrvatsku ako se tamo tako dobro jede i zabavlja.

In Magazin: Paula i Đelo Jusić Jr. - 2 Foto: In Magazin

Pogledaji ovo Celebrity Thompsonova nećakinja našalila se na račun ekipe koja svim silama želi na njegov koncert

Podsjetimo, njezin djed, pokojni Đelo Jusić, bio je jedan od najpoznatijih hrvatskih skladatelja, dirigent i osnivač Dubrovačkih trubadura, čije se pjesme i danas s nostalgijom pamte.

Đelo Jusić (Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSEL) Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSEL

Galerija 10 10 10 10 10

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Zanimljivosti Modni rizik ili katastrofa? Bujne obline prekrila je tek s nešto malo tkanine

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Više ne izgleda ovako! Sin slavnog snagatora promijenio je život iz korijena