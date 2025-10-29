Thompsonova nećakinja našalila se na račun ekipe koja svim silama želi na njegov koncert

Lejdi Perković na TikToku je objavila video kojim je izazvala lavinu reakcija.

Lejdi Perković, nećakinja Marka Perkovića Thompsona, nasmijala je korisnike TikToka duhovitim videom nakon što su koncerti njezina strica rasprodani u rekordnom roku.

U videu, koji je ubrzo postao viralan, Lejdi se snimala uz prepoznatljivu podlogu Josipe Lisac.

Pogledaji ovo Celebrity Hlače pukle na zanimljivom mjestu! Nives Celzijus doživjela urnebesni peh usred trgovine

Galerija 28 28 28 28 28

"Kako? Ne znam. Idem probati, idem probati pa ću vidjeti, idem u rizik, nema veze…" aludirajući na sve one koji se nadaju da ima ''tajnu zalihu karata za dijeljenje''.

Objava je izazvala lavinu reakcija na TikToku.

''Ne moraš, sestro, rješavati karte, samo ga nagovori na par uzastopnih koncerata'', ''Imaš koju kartu?'', ''Ima nas koji smo razočarani jer nismo uspjeli. Dugo, dugo smo pokušavali'', dio je komentara.

Svadba Lejdi Perković - 3 Foto: Lejdi Perković/Instagram

Lejdi Perković na TikToku Foto: TikTok

Lejdi Perković na TikToku Foto: TikTok

A jeste li vi uspjeli kupiti ulaznicu za Thompsonovu dvoransku turneju? Recite nam u anketi OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Kruži video: Naš pjevač rasplakao se pred rasprodanom dvoranom u Beogradu

Thompson je najavio nove koncerte diljem Hrvatske, poznati su datumi, a više saznajte OVDJE.

Koncert Marka Perkovića Thompsona - 6 Foto: Pixsell

Thompsonova nećakinja i naš plesač nedavno su podijelili neviđene prizore sa svoje bajkovite svadbe. Više o tome pisali smo OVDJE.

Vjenčanje Ivana Jarneca i Lejdi Perković Foto: Instagram

Lejdi Perković, Ivan Jarnec Foto: Instagram

1/19 >> Pogledaji ovu galeriju +14 Celebrity Kakva transformacija! Novi izgled našeg saborskog zastupnika sve je iznenadio

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Velika srpska zvijezda hvali našeg Slavonca koji je pokorio Beograd: "Bog mu je dao karizmu!"

Pogledaji ovo Celebrity Helena Minić uklonila prezime Matanić, par već dulje vrijeme ne živi na istoj adresi