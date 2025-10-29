Velika srpska zvijezda hvali našeg Slavonca koji je pokorio Beograd: "Bog mu je dao karizmu!"

Milica Pavlović nije krila oduševljenje mladim Hrvatom Jakovom Jozinovićem koji je rasprodao koncert u mts dvorani u Beogradu.

Sve popularniji slavonski pjevač i viralna senzacija s TikToka Jakov Jozinović nastavlja s uspjesima, održavši prvi rasprodani koncert u beogradskoj mts dvorani, usprskos tome što još nije objavio svoju autorsku pjesmu.

"Hvala vam što ste došli i što vas je briga za mene. Nisam očekivao ovoliki odaziv i popularnost, zahvalan sam što pratite moj rad", poručio je Vinkovčanin čije su obrade osvojile TikTok.

U mts dvorani našle su se i neke regionalne glazbene zvijezde , no najveću pažnju su privukle Aleksandra Prijović i Milica Pavlović, koja nije krila koliko je očarana mladim Hrvatom.

"Obožavam način na koji on izvodi sve pjesme, i jedva čekam da ga čujem", rekla je prije koncerta, a na upit o tome kako još nema svoju pjesmu, a rasprodao je koncert, odgovorila je: "Bog mu je dao nešto mnogo veće od pjesama, dao mu je karizmu i gospodsko ponašanje. I stvarno mu želim sve najbolje. Iz tog razloga sam došla i da podržim i damo mu još veća krila."

Kao netko tko je na sceni petnaestak godina, Pavlović, koja je za ovu priliku odjenula usku pripijenu haljinu, odlučila je podržati mladog kolegu, jer je i ona sama na svojim počecima dobila veliku podršku.

"Generalno većina koja je bila u žiriju "Zvezde Granda" tada. Zaista jesu", rekla je 34-godišnja pjevačica koja je u popularnoj emisiji nastupala u sezoni 2011./2012., a do danas je objavila pet albuma.

Osim Pavlović, Jozinovića je podržala i Prijović, koja je došla u pratnji supruga Filipa Živojinovića, a priprema se za svoj povratnički nastup nakon rođenja kćeri Arije.

"On je predivan momak, pretalentiran, želim mu svu sreću ovog svijeta. Dala sam mu savjet, ali to neka ostane za nas", kratko je poručila Prija koja je 2023. i 2024. nekoliko puta rasprodala zagrebačku Arenu.

