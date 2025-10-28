Fanovi nezadovoljni organizacijom prodaje Thompsonovih ulaznica: ''Čekam 3 sata i automatski mi se ulaznice brišu!''

Fanovi Marka Perkovića Thompsona putem društvenih mreža su izrazili nezadovoljstvo organizacijom kupnje ulaznica za dvoransku turneju.

Gotovo 20 tisuća ljudi danas je otvorilo stranicu sustava Entrio kako bi kupilo ulaznicu za dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona krajem godine. Turneja će obuhvatiti četiri grada - Osijek, Varaždin, Zadar i Zagreb, a brojne gužve zabilježene su i po dućanima diljem hrvatskih gradova.

Mnogi još uvijek čekaju ulaz u redu za kupnju, no početak nije prošao bez velikih problema. Naime, za ulaz u sam red čekanja za kupnju čekalo se i po nekoliko sati, što je izazvalo frustraciju fanova, a neki koji su išli u poslovnice su se požalili kako prodavači nisu znali detalje za prodaju.

Iz tog razloga, neki su svoje nezadovoljstvo izrazili na Thompsonovoj Facebook stranici.

"Doći do karte, bit će spoj upornosti i sreće", "Pobjeđuje samo najbrži prst", "Fizički se karte ne mogu kupiti jer Entrio nije jos dao dopuštenje, samo online. Katastrofa", "Kao i uvijek Slavonija zadnja rupa na svirali, Zagreb dobije hipodrom, Dalmacija također, a Slavonija dvoranu gradski vrt sa kapacitetom cca 6.000 ljudi. Kartu za nabaviti bit će uspjeh, jer nije ni krenula prodaja sustav je pao", "Pao sustav opet, ili se vec rasprodalo sve", "U poslovnicama nemaju pojma ni hoće li prodavati karte ni koliko koštaju, primjerice Ghetaldus u Splitu. Hoćete ljude na koncertima a na dan prodaje nitko ništa ne zna", "Čekao sat i pol za OS i na kraju mi izbaci da za Parter nema mjesta", "Osijek rasprodan, iako smo po 2-3h prije 12.00 bili na Entrio stranici, nismo uspjeli kupiti karte - nitko koga poznajem", "Mogli ste makar javiti cijene ulaznica - na kraju će se srušiti sustav i opet će biti nezadovoljstvo i razočaranje", Svima sretan blagdan pada Entria. Sretno svim u nabavljanju karata!", napisali su fanovi ispod Thompsonovog posta.

Ništa manje nezadovoljstva nema ni na stranicama Entrija.

"Baš ste smeće tesko. Da nam brišete ulaznice iz košarice dno dna ste", "Vi i vaši j***ni serveri neorganizirani ste užasno, niste sposobni organizirati prodaju karata sramota", "Čekam 3 sata i stavim ulaznice u košaricu i automatski mi se ulaznice brišu. Zasto?????", "Nakon 2 sata čekanja, odabrana mjesta se brišu iz košarice u roku dvije sekunde i nemoguće ih je kupiti i onda kad konačno uspijem dvije zadržati u košarici i idem na Nastavi da platim, sustav me izbaci natrag van u čekaonicu. Dno i vi i vas us*ani sustav", "Vi ste dno dna s ovakvim sustavom kupovine! Pravite budale od ljudi. Najgora ste platforma za kupovinu ulaznica. Bravo za svih koji su uspjeli pobijediti sustav", izrazili su svoje nezadovoljstvo.

