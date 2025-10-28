Meghan Markle napokon je pokazala lica sina i kćeri koje ima s princem Harryjem

Novi video Meghan Markle pokazao je lica Archieja i Lilibet, koje javnost nije vidjela od 2022. godine.

Povodom skorašnje Noći vještica, Meghan Markle je objavila video u kojem je pokazala rijetke snimke dosad neviđenih trenutaka iz obiteljskog života sa suprugom princem Harryjem i njihovom djecom, šestogodišnjim Archiejem i četverogodišnjom Lilibet.

Objavljeni video prikazuje obitelj u posjetu Lane Farmsu u Santa Barbari, gdje su birali bundeve, a zatim kod kuće izrađivali halloween ukrase. Međutim, osim igranja s bundevama, britanski mediji su uočili još detalja oko obitelji Sussex.

Galerija 32 32 32 32 32

Meghan i Harry s djecom Foto: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle - 2 Foto: Meghan Markle/Instagram

Meghan Markle - 1 Foto: Meghan Markle/Instagram

Prvi puta otkako se vratila na Instagram, bivša glumica djelomično je objavila lica svoje djece, iako i dalje nisu bila potpuno razaznata zbog filtera koji je dominirao videom. Zamagljene snimke otkrile su kako je Lilibet odjevena u ružičaste tajice i majicu, dok je Archie nosio crnu polo majicu i hlače.

Djeca Meghan Markle - 1 Foto: Instagram

Djeca Meghan Markle - 2 Foto: Instagram

Ovo je prvi puta da je Lilibetino lice viđeno u javnosti od 2022., kada je objavljena njezina rođendanska fotografija, a Archiejevo lice nije prikazano još od božićne čestitke iz 2021. godine.

Video je pokušao prikazati i Harryjev humor, uhvativši trenutak kada je princ, dok je rezbario bundevu, stavio izrezani komad u usta i napravio smiješno lice, čime je podsjetio na neke ranije dane prije nego je napustio kraljevske dužnosti prije pet godina.

Meghan Markle i princ Harry - 9 Foto: Instagram

Meghan Markle i princ Harry - 6 Foto: Instagram

Meghan Markle i Lilibet - 2 Foto: Instagram

Posebno pojavljivanje imali su i Meghanina majka Doria Ragland te Markus Anderson, njezin dugogodišnji prijatelj i direktor Soho Housea, koji je odigrao ključnu ulogu u upoznavanju Meghan i Harryja. Markusa mnogi nazivaju njezinim "drugim mužem zbog bliskosti, a viđen je uz nju i na Disneylandu i Tjednu mode u Parizu.

Doria je odigrala veliku ulogu u životu para nakon povlačenja s kraljevskih dužnosti, a Harry je često punicu opisivao kao nevjerojatnu i stabilnu silu u obitelji.

Ova snimka mnoge je podsjetila na prizore iz Netflixovog dokumentarca "Harry & Meghan", u kojima je Archie trčao kroz polje kukuruza kako bi uletio majci u zagrljaj.

Novi video Meghan Markle donosi toplu, obiteljsku atmosferu nakon drama iza scene, ali i pokazuje da vojvotkinja sve više otvara vrata privatnog svijeta koji je godinama brižno skrivala.

Povodom Lilibetinog četvrtog rođendana, Meghan je objavila video koji je podijelio javnost. Više pročitajte OVDJE.

Obitelj je nedavno napustila jedna bliska osoba, o čemu više čitajte OVDJE.

