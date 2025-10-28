Senzacija Supertalenta: ''Bog me čuo. Hrvatska me prihvatila, osjećam se kao kod kuće!''

Filipinac Nicolas Ypil postao je prava senzacija posljednje emisije Supertalenta nakon što je emotivnim nastupom osvojio publiku i žiri te dobio zlatni gumb. Ovaj 29-godišnjak koji živi u Puli u Hrvatsku je došao zbog posla u turizmu, a sada mu glazba — njegova najveća strast — mijenja život.

''Rođen sam i odrastao u Danao Cityju na Filipinima, u katoličkoj obitelji koja jako voli glazbu'', započinje Nicolas. ''Odrastanje s dvije starije sestre i mlađim bratom bilo je jako zabavno. Svi smo dijelili istu strast – glazbu. Voljeli smo skupljati tekstove pjesama iz songbookova i pjevati karaoke uz sing-along kazete''.

Nakon što je završio preddiplomski studij hotelskog menadžmenta i stekao diplomu za podučavanje, odlučio je potražiti bolje prilike u inozemstvu.

''Prvo sam dvije godine radio u Kataru, a zatim sam se preselio u Hrvatsku, gdje živim već tri godine. Agencija mi je ponudila posao u turističkim objektima uz more, u Puli, i bio sam presretan kad sam saznao da ću živjeti blizu plaže. Od tada Pulu nisam napustio''.

Danas Nicolas radi u agenciji za čišćenje i, kako kaže, radni su dani dugi, ali ispunjeni.

''Radimo šest dana u tjednu, a naš posao uključuje čišćenje vila, apartmana te privatnih i državnih objekata''.

No, ono što mu najviše nedostaje u svakodnevici daleko od doma nije samo toplina Filipina.

''Iskreno, nostalgija je uvijek prisutna. Rad u inozemstvu velika je žrtva. Moraš ostaviti sve što voliš. Najviše mi nedostaju karaoke večeri s obitelji kada svi pjevamo. To je naše zajedničko vrijeme i najveće veselje''.

Od kupaonice do pozornice

Iako pjeva bez formalne glazbene naobrazbe, Nicolas je oduvijek znao da u njemu živi glazba. „Oduvijek sam volio pjevati, ali nikad nisam imao hrabrosti natjecati se kod kuće jer su na Filipinima gotovo svi dobri pjevači. Sam sam učio razne tehnike pjevanja putem interneta.

Nicolas Ypil, Supertalent

Kako kaže, tmurne zimske dane u Puli odlučio je razvedriti upravo pjesmom.

''Počeo sam objavljivati covere na TikToku jer me tamo nitko ne poznaje, pa me nije bilo briga hoće li se nekome svidjeti ili ne. Jednom sam objavio cover pjesme Lutka, i algoritam ju je proširio među ljudima koji vole tu pjesmu. Netko mi je u komentaru napisao da se prijavim na Supertalent, i tako je sve počelo''.

Pjevanje na hrvatskom jeziku

Izvesti pjesmu Lutka na hrvatskom jeziku, koji mu nije materinski, bio je izazov.

''Prvo me osvojila melodija pjesme. Kad sam snimio svoj prvi cover, zvučalo je grozno. Bilo je puno pogrešnih izgovora. Zato sam se usredotočio na pravilan izgovor. Kad razumiješ značenje pjesme, emocija dolazi prirodno. Moj nastup nije bio savršen i sigurno sam pogriješio u nekim riječima, ali osjećaj da sam stajao na pozornici i vidio svoj napredak bio je nevjerojatan''.

Nicolas Ypil, zlatni gumb, ep. 5

Nicolas Ypil, audicijski nastup, ep. 5

Suze, emocije i zlatni gumb

Publika i žiri bili su oduševljeni, a komentari poput - jedan od najboljih vokala ikada, još su ga više dirnuli.

''Budimo realni, u emisiji ima još mnogo sjajnih vokalista, ali čitati takve komentare bilo je nevjerojatno i dirljivo. Dao sam sve od sebe da pjesmu otpjevam iskreno i s emocijom. Jako sam sretan što sam u tome uspio''.

A kad je uslijedio zlatni gumb – emocije su ga potpuno preplavile.

''U tom trenutku kroz glavu su mi prošle sve žrtve i sva odricanja. Najviše sam pomislio na to da ispunjavam jednu od svojih životnih želja – nastupiti pred velikom publikom. To je to. Dogodilo se. Bog me čuo. Čista emocija''.

Snovi i planovi

Nakon zlatnog gumba, život mu se, kaže, nije drastično promijenio, ali pogled na svijet jest.

''Već sama prilika da budem na toj pozornici za mene je veliko postignuće. To je nevjerojatno iskustvo za nekoga čiji je san samo – pjevati. Ali tko sam ja da kažem ‘ne’ ako se pojave prilike? Ako me ljudi žele slušati, volio bih to raditi za njih. Vjerujem da, ako želiš uspjeti u nečemu, moraš se tome potpuno posvetiti. Raditi oba posla paralelno je velik izazov''.

Nicolas Ypil, zlatni gumb, ep. 5

Nicolas Ypil, zlatni gumb, ep. 5

Kada bi mogao birati mjesto svog prvog velikog koncerta, Nicolas se ne dvoumi.

''Apsolutno bih volio nastupiti u pulskoj Areni. Gledao sam tamo puno koncerata otkako sam došao u Pulu. Kakav nevjerojatan prizor! To je i jedan od razloga zašto nisam otišao iz Pule. Moji su se snovi počeli ostvarivati upravo ovdje. Pulu smatram svojim drugim domom''.

Poruka mladima

Na kraju razgovora Nicolas se obraća svima koji možda imaju skriveni talent, ali se boje napraviti prvi korak.

''Vjerujte u sebe. Radite ono što vas čini sretnima, bez obzira na to što će drugi reći. Na kraju dana, sve to radite zbog sebe. Ako ne sada – kad onda?''.

Iako je daleko od rodne zemlje, Nicolas ostaje vjeran svojim korijenima.

''Ako uspijem ostvariti glazbenu karijeru ovdje, moja će se obitelj i moja zemlja jako ponositi. Ali glazba je univerzalna. Ona nema granice ni jezik. Moja priča ostaje ista, samo što će sada i Hrvatska postati dio nje. Ova me zemlja prihvatila i učinila da se osjećam kao kod kuće''.

