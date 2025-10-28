Tko je žena za kojom su se zbog prozirne haljine okretale sve glave?

Providna haljina Inanne Sarkis poigrala se maštom prisutnih, zgodna glumica privlači puno pozornosti.
Glumica, zvijezda YouTubea i modna ikona Inanna Sarkis ponovno je privukla pozornost javnosti izlaskom u zanosnoj haljini kojom je ukrala gotovo sva svjetla reflektora.
Providni materijal otkrio je više nego što je trebao, no Inanna se time nije zamarala.
Inanna Sarkis - 2 Foto: Profimedia
Inanna Sarkis - 17 Foto: Profimedia
Tko je Inanna?
Inanna Sarkis rođena je 15. svibnja 1993. u Hamiltonu (Ontario, Kanada). Njezin je otac asirskog podrijetla iz Sirije (radio je kao stomatolog), a majka je iz Bugarske, kirurginja.
Inanna Sarkis - 13 Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Kultni glumac u 71. godini dobio osmo dijete, vijest je sam objavio
Roditelji su se doselili u Kanadu kako bi osigurali bolju budućnost svojoj djeci, a u početku su radili druge poslove. Sarkis je kod kuće govorila samo bugarski i asirski, a engleski je naučila tek kad je krenula u školu.
Inanna Sarkis - 10 Foto: Profimedia
Inanna Sarkis - 7 Foto: Profimedia
Iako je obitelj očekivala da krene akademskim putem (studij psihologije i kaznenog prava na Ryerson University), Inanna je brzo pokazala da je njezina strast u izvedbenoj umjetnosti i stvaranju sadržaja.
Inanna je svoju popularnost počela graditi online – youtuberica, kreatorica kratkih filmova i viralnih videosadržaja. Debitirala je na velikom platnu u filmu ''Boo 2! A Madea Halloween'' (2017.) u ulozi Gabrielle. Njezin veći proboj dogodio se s filmom ''After'' (2019.), u kojem je glumila Molly Samuels.
Inanna Sarkis - 6 Foto: Profimedia
Osim glume, Inanna je pisala i režirala nekoliko kratkih filmova s ciljem podizanja svijesti o društvenim pitanjima.
Osim glume, Inanna je pisala i režirala nekoliko kratkih filmova s ciljem podizanja svijesti o društvenim pitanjima.
Inanna Sarkis - 5 Foto: Profimedia
Inanna Sarkis - 3 Foto: Profimedia
Od 2017. godine u vezi je s američkim glumcem i modelom Matthewom Noszkim. Par je u rujnu 2020. dobio kćer Novu Noszk.
Inanna Sarkis - 11 Foto: Profimedia
