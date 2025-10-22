Mladi Zagrepčanin pokazao je da logika i fokus mogu biti pravi scenski talent!

U samo nekoliko sekundi osvojio je pozornicu i publiku – Bruno iz Zagreba, 15-godišnji srednjoškolac, pokazao je da iza jednostavne Rubikove kocke stoji nevjerojatna preciznost, fokus i talent koji oduzima dah.

Ovaj nastup u showu Supertalent dokaz je da se pravi talent ne mjeri godinama.

Na pozornicu je stigao Bruno iz Zagreba, 15-godišnji učenik prvog razreda srednje škole, koji je pokazao nevjerojatnu preciznost i brzinu – njegov talent je brzo slaganje Rubikovih kocaka.

Bruno je publici i žiriju ispričao kako je otkrio svoj talent, a njegova skromnost i mirnoća osvojile su sve već u prvih nekoliko sekundi.

''Ove sposobnosti sam otkrio prije tri godine, ali cijelo vrijeme sam bio drugačiji u školi, tako da...'', započeo je svoju priču.

S ponosom ga je najavio i njegov tata, koji nije skrivao uzbuđenje.

''Moj sin je jedan poseban lik. Možda ovako izgleda normalno, ali kad pokaže svoj talent – vidjet ćete'', rekao je kroz osmijeh.

Bruno je otkrio i svoj mali ritual prije nastupa.

''Obično prije nastupa operem ruke, malo ih zagrijem, nakon toga sam spreman. Vidio sam na televiziji da ima svega i svačega, pa sam onda pomislio – zašto moj talent ne bi bio dovoljan za nastup?'', rekao je Bruno.

Njegov rekord kod kuće bio je impresivnih šest sekundi, a na natjecanju sedam sekundi – što ga svrstava među najbrže slagatelje Rubikovih kocaka u regiji.

Kada je završio svoj nastup, publika ga je nagradila pljeskom, a žiri nije krio oduševljenje.

Fabijan Pavao Medvešek mu je prvi čestitao:

''Jako si dobar, bravo!''

Mladi Zagrepčanin dokazao je da logika, brzina i fokus mogu biti pravi scenski talent.

Sa svojom koncentracijom, mirnoćom i preciznošću, Bruno je prošao dalje, osvojivši i žiri i gledatelje – u šest sekundi koje su mu promijenile sve.

