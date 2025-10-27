Zajedno i pred kamerama! Hugh Jackman više ne skriva vezu s mlađom kolegicom

Nedugo nakon finaliziranja razvoda od Debore Lee Furness, Hugh Jackman prošetao se crvenim tepihom s novom djevojkom Sutton Foster.

Hugh Jackman i Sutton Foster u nedjelju navečer prvi put su zajedno prošetali crvenim tepihom kao par, nakon što se glumac službeno razveo od bivše supruge Deborre-Lee Furness.

50-godišnja zvijezda serije "Younger" podržala je sedam godina starijeg partnera poznatom po ulozi u franšizi "X Men" na premijeri njegova najnovijeg filma "Song Song Blue" tijekom AFI Festivala u TCL Chinese Theatreu u Los Angelesu.

Par je izgledao zaljubljeno, s rukama jedno oko drugoga dok su pozirali fotografima, a nešto kasnije se glumcu na crvenom tepihu pridružila i kolegica Kate Hudson, s kojom je pozirao za zajedničke fotografije.

Njihov dugoočekivani zajednički izlazak dogodio se svega nekoliko dana nakon što su zajedno prisustvovali koncertu Richarda Marxa "After Hours Confession" u New Yorku, dok su mediji istodobno izvještavali o navodnim mirovnim pregovorima između Jackmana i njegove bivše supruge.

Iao je Furness ranije ove godine otvoreno priznala da je razvod nakon gotovo 30 godina braka za nju bio "traumatična izdaja" koja ju je duboko pogodila, izvori bliski bivšim supružnicima navode kako je Jackman nastojao izgladiti odnose s 13 godina starijom sunarodnjakinjom zbog djece. Novu partnericu je upoznao na setu mjuzikla "The Music Man", a romantične su se glasine pojavile nekoliko mjeseci nakon njegova razvoda.

Na njihovom prvom zajedničkom crvenom tepihu u Los Angelesu bilo je jasno – nova ljubav cvjeta, a prošlost je iza njih.

