Pretraži
drama iza njih

Zajedno i pred kamerama! Hugh Jackman više ne skriva vezu s mlađom kolegicom

Piše E.G., Danas @ 20:27 Celebrity komentari
Hugh Jackman i Sutton Foster - 2 Hugh Jackman i Sutton Foster - 2 Foto: Profimedia

Nedugo nakon finaliziranja razvoda od Debore Lee Furness, Hugh Jackman prošetao se crvenim tepihom s novom djevojkom Sutton Foster.

SVI ČITAJU OVO

Omogući obavijesti i budi uvijek u toku

svježe najčitanije
Ispod maske superheroja i kacige vatrogasca, krije se isto srce. Upoznajte Maxa iz Velike Gorice
Upoznajte Maxa iz Velike Gorice
Ispod maske superheroja i kacige vatrogasca, krije se isto srce!
Kolo sreće u MasterChefu se okreće: Josipu Barišiću jedna stvar je u MasterChefu zasmetala
napustio najpoznatiju kuhinju
Kolo sreće u MasterChefu se okreće: Josipu Barišiću jedna stvar je zasmetala!
Pogledajte interijer kuće Ellen DeGeneres
odselila se iz SAD-a
Pogledajte kako izgleda imanje bivše televizijske kraljice vrijedno 30 milijuna dolara!
Kviz o Claudiji Schiffer
za modne fanove
Ona je predvodila najpoznatiju generaciju supermodela, a koliko znate o njoj, provjerite u kvizu!
Prvi zajednički izlazak Hugha Jackmana i Sutton Foster
drama iza njih
Zajedno i pred kamerama! Hugh Jackman više ne skriva vezu s mlađom kolegicom
Nadja Marina u petoj emisiji showa Supertalent
''Nažalost, plesati ne znaš...''
Oštar komentar Martine Tomčić: ''Žao mi je što ovakvu ljepotu prosipaš za jeftine pare''
Priča o Nadji Marini iz Supertalenta
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
Nicholas Ypil u petoj emisiji showa Supertalent
''O moj Bože, što je ovo?!''
Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
Preminula je 19-godišnja tiktokerica Emman Atienza
svi su u šoku
Iznenada preminula kći voditelja, imala je tek 19 godina
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
dirljiv koncert
Seve kroz suze priznala što joj je sin rekao: "Mama, ti ne znaš što je..."
IMAMO JOŠ NA OVU TEMU
Svi čitaju ovo
vijesti
Roditelji i četvero djece otrovali se ugljikovim monoksidom u Istri
Prevezeni u bolnicu
Otrovali se roditelji i četvero djece: Tek su se doselili u kuću
Snažan udar za Rusiju: Napadnuta Moskva, zatvorene zračne luke, ima mrtvih
Oglasio se gradonačelnik
Snažan udar za Rusiju: Napadnuta Moskva, zatvorene zračne luke, ima mrtvih i ozlijeđenih
Vrtić uveo smjernice koje dopuštaju da se djeca skidaju, gledaju i dodiruju: "Ako dijete želi dodirnuti dojku..."
Skandal u Njemačkoj
Vrtić dopušta djeci da se skidaju, gledaju i dodiruju: "Ako dijete želi dodirnuti dojku odgojiteljice..."
show
Priča o Nadji Marini iz Supertalenta
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
Nadja Marina u petoj emisiji showa Supertalent
''Nažalost, plesati ne znaš...''
Oštar komentar Martine Tomčić: ''Žao mi je što ovakvu ljepotu prosipaš za jeftine pare''
Nicholas Ypil u petoj emisiji showa Supertalent
''O moj Bože, što je ovo?!''
Draga Martina, potpuno razumijemo tvoje suze: ''Ovo je jedan od najljepših vokala u Supertalentu ikada!''
zdravlje
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Najvažniji obrok u danu
Što jesti za doručak umjesto kruha? Odgovara nutricionistica
Zapečena tjestenina: Recepti sa sirom, piletinom, vrhnjem i ostalo
10 recepata
Zapečena tjestenina: Recepti sa sirom, piletinom, vrhnjem i ostalo
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
Za očuvanje mišićne i koštane snage
7 namirnica bogatih proteinima koje žene starije od 50 godina trebaju jesti svaki tjedan
zabava
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
LOL
"Sve balkanske mame ikad": Objava postala hit u regiji, reagira li i vaša mama ovako?
Obavijest u zgradi nasmijali društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Urnebesno
Obavijest u zgradi nasmijala društvene mreže! Biste li se vi pojavili?
Semafor kod Velike Gorice zbunio vozače! Odmah će vam biti jasno i zašto
Raspad sistema
Semafor kod Velike Gorice zbunio vozače! Odmah će vam biti jasno i zašto
tech
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
Fototermalna terapija
Revolucionalna i izuzetno učinkovita metoda, mogla bi liječenje raka prebaciti iz bolnica u domove pacijenata
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Vođen umjetnom inteligencijom
Budućnost ratovanja: Ovom lovcu ne treba ni pista ni pilot, a koliko je ubojit tek će pokazati
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
Gubimo li posve kontrolu?
Sreća po uputama umjetne inteligencije: ChatGPT donio Amerikanki sreću i više od 90.000 eura
sport
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
kaos!
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
Preminuo poznati španjolski vratar Jose Manuel Ochotorena
Počivao u miru
Jutro nakon El Clasica donijelo tugu: Preminuo legendarni španjolski nogometaš
Dinamo šokiran u Vinkovcima: Vukovar upisao veliku pobjedu
Modri razočarali
Dinamo šokiran u Vinkovcima: Vukovar upisao veliku pobjedu
tv
Supertalent: Nicolas od srca poručio Martini: "Pobrinut ću se da tvoj zlatni gumb bude vrijedan!"
ČESTITAMO!
Nicolas od srca poručio Martini: "Pobrinut ću se da tvoj zlatni gumb bude vrijedan!"
U dobru i zlu: Ima loše mišljenje o sebi i teško ju je razuvjeriti
U DOBRU I ZLU
U dobru i zlu: Ima loše mišljenje o sebi i teško ju je razuvjeriti
Kumovi: Mislila je da će joj biti lakše, ali za neke stvari čovjek nikad ne ojača
KUMOVI
Kumovi: Mislila je da će joj biti lakše, ali za neke stvari čovjek nikad ne ojača
putovanja
Perilica za pranje ljudi japanske tvrtke Science Co.
Novo doba
Japanci su napravili perilicu za pranje ljudi, a evo kako funkcionira
Tjedni jelovnik jednostavna i jeftina jela od 27.10. do 2.11. 2025.
Tjedni jelovnik
Bez kompliciranja i suvišnih sastojaka: 7 cjenovno prihvatljivih i finih jela za svaki dan ovoga tjedna
Jedan grad, dvije države: Znate li kuda prolazi načudnija državna granica na svijetu?
Pazite kamo stajete
Jedan grad, dvije države: Najčudnija državna granica na svijetu prolazi Europom
novac
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
iznad očekivanja
Hrvatima omiljeni modni brend zatvorio 135 dućana, ali povećao prodaju i dobit. "Uvijek nudimo najbolju vrijednost za novac"
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Burze se užarile
Najbolji dan u povijesti švedske kompanije – dionice lete nakon izvještaja o zaradi
Sprema li Adris konačno preuzimanje velike slovenske osiguravateljske kuće?
nikad ostvarena želja
Sprema li Adris konačno preuzimanje velike slovenske osiguravateljske kuće?
lifestyle
Doris Dragović u bijelim tenisicama na koncertu u Makarskoj
UVIJEK SVOJA
Doris Dragović: Najudobnije tenisice i hlače u "najjesenskijoj" boji za koncert u Makarskoj
Famozno uređen stan obitelji Frančić u Kaštel Kambelovcu
IDILA OBITELJI FRANČIĆ
Famozan stan u Kaštel Kambelovcu za koji mnogi pogrešno misle da ga je uređivao dizajner, a ne domaćica i mama dvoje djece
Najvažnije stvari koje moramo znati prije uzimanja magnezija
INFORMIRAJTE SE
Nije potpuno bezopasan: Tri ključne stvari koje trebate znati prije nego uzmete magnezij
sve
Priča o Nadji Marini iz Supertalenta
senzacija s društvenih mreža
Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!
Nadja Marina u petoj emisiji showa Supertalent
''Nažalost, plesati ne znaš...''
Oštar komentar Martine Tomčić: ''Žao mi je što ovakvu ljepotu prosipaš za jeftine pare''
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
kaos!
Yamal je nakon El Clasica upalio mobitel i odmah napravio ovo: Raskol u reprezentaciji Španjolske!
 
Pretraži

Omogući obavijesti
i budi uvijek u toku

OMOGUĆI OBAVIJESTI

Obavijesti uključene