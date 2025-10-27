Mladu srpsku zvijezdu zasuli novčanicama na svadbi u Zagrebu!

Zorana Mićanović izazvala pažnju nastupom na svadbi u Zagrebu, dok su je gosti kitili eurima.
Na TikTok profilu "Nastupi poznatih" osvanule su snimke sa svadbe u Zagrebu na kojoj je nastupila srpska pjevačica Zorana Mićanović.
Nastup se održao protekle subote, a videozapisi su ubrzo izazvali veliki interes.
Zorana je poznata po sudjelovanju u showu Zvezde Granda i hitu Sikter, a u njezinom repertoaru često se nalaze i obrade tradicionalnih narodnih pjesama.
Na snimkama sa svadbe vidi se kako uzvanici Zoranu kite novčanicama eura, dok ona nastavlja pjevati s mikrofonom u jednoj, a svežnjem novca u drugoj ruci.
Zorana Mićanović - 3 Foto: Antonio Ahel/ATAImages
Podsjetimo, tijekom ljeta 2024. potvrdila je vezu s reperom MC Stojanom, starijim 22 godine. No, nakon što je na društvenim mrežama objavljen njegov video s Cipra, gdje je u društvu oskudno odjevenih djevojaka, veza je pukla.
MC Stojan i Zorana Mićanović - 3 Foto: MC Stojan/Instagram
