Malo je falilo da ostane bez badića na krcatoj plaži, odjednom je sve počelo kliziti!

Bella Podaras jedva je zadržala badić dok je trčala među galebovima na snimanju Euphorije u Malibuu.

Glumica Bella Podaras snimala je novu scenu za hit-seriju "Euphoria" na plaži u Malibuu, no sve je neočekivano zamalo otišlo u krivom smjeru.

U oskudnom žutom bikiniju, Bella je trčala plažom okružena galebovima, no kamera je zabilježila trenutak kada je njezin donji dio badića počeo kliziti, i to dok je cijela ekipa gledala.

Smijeh se brzo proširio među članovima ekipe i kolegicom Alexom, a Bella je sve odigrala profesionalno.

Snimanje je izazvalo veliki interes na društvenim mrežama, pogotovo zbog spontanosti i nesvakidašnje situacije koja se dogodila pred kamerama.

