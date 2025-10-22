Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!

Plesom je podijelila naš žiri, a društvene mreže osvaja svojim objavama koje prate tisuće.

Nastup Nadje Marine u emisiji Supertalent nije prošao nezapaženo – dapače, izazvao je pravu lavinu reakcija.

Na pozornici našeg showa zaplesala je i podijelila mišljenja žirija.

Nadja Džanan, Supertalent - 4 Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 1 Foto: Nova TV

No Nadja je već navikla biti u centru pažnje – njezin ples u štiklama, energija i izražajnost postali su zaštitni znak njezine plesne priče na društvenim mrežama.

Na TikToku i Instagramu Nadju prati više od 300 tisuća ljudi, a njezini plesni videi redovito prelaze stotine tisuća pregleda.

Neki su postali i pravi viralni hitovi – poput videa u kojem pleše na koncertu Mileta Kitića, koji je prikupio preko 3,7 milijuna pregleda.

Nadja Džanan, Supertalent - 9 Foto: Nova TV

Nadja Džanan, Supertalent - 5 Foto: Nova TV

Njezina koreografija na hit ''Rude Boy'' Rihanne također je oduševila publiku, skupivši više od 2 milijuna pregleda.

No ples nije jedino čime se Nadja Marina predstavlja.

Nadja Marina Foto: Instagram

Nadja Marina Foto: Instagram

Na društvenim mrežama redovito dijeli i druge aspekte svog života – pjeva, svira, trenira u teretani, a ponekad jednostavno pokazuje svoju svakodnevicu i trenutke iz privatnog života.

Bez obzira na to gdje nastupa – na bini, ekranu ili društvenim mrežama – Nadja Marina zna kako privući pažnju. A sudeći po njezinom tempu, o njoj ćemo tek čuti.

@nadja.marina Necu da ti budem to sto ti je ona 🤭 ♬ Originalton - Balkan hitovi



