Tko je djevojka koja je podigla prašinu u Supertalentu? Njezin ples s Milom Kitićem vidjeli su milijuni!

Plesom je podijelila naš žiri, a društvene mreže osvaja svojim objavama koje prate tisuće.
Na pozornici našeg showa zaplesala je i podijelila mišljenja žirija.
Nadja Džanan, Supertalent - 4 Foto: Nova TV
Nadja Džanan, Supertalent - 1 Foto: Nova TV
No Nadja je već navikla biti u centru pažnje – njezin ples u štiklama, energija i izražajnost postali su zaštitni znak njezine plesne priče na društvenim mrežama.
Na TikToku i Instagramu Nadju prati više od 300 tisuća ljudi, a njezini plesni videi redovito prelaze stotine tisuća pregleda.
Neki su postali i pravi viralni hitovi – poput videa u kojem pleše na koncertu Mileta Kitića, koji je prikupio preko 3,7 milijuna pregleda.
@nadja.marina #viral #balkan #fy #fyp #fürdich #balkantiktok #milekitic #party ♬ Originalton - Nadja Marina
Nadja Džanan, Supertalent - 9 Foto: Nova TV
Nadja Džanan, Supertalent - 5 Foto: Nova TV
Njezina koreografija na hit ''Rude Boy'' Rihanne također je oduševila publiku, skupivši više od 2 milijuna pregleda.
@nadja.marina Heelsclass 😮💨 #dance #dancersoftiktok #heelsdance #heelsclass #fyp #dancing #heels ♬ rude boy - 🍒🎠🌺🐚
No ples nije jedino čime se Nadja Marina predstavlja.
Nadja Marina Foto: Instagram
Nadja Marina Foto: Instagram
Na društvenim mrežama redovito dijeli i druge aspekte svog života – pjeva, svira, trenira u teretani, a ponekad jednostavno pokazuje svoju svakodnevicu i trenutke iz privatnog života.
@nadja.marina Nesto za dusu #balkan #singing #piano ♬ Originalton - Nadja Marina
@nadja.marina Glutes are here to grow them 😜 #fyp #training #glutes ♬ Originalton - MilanoDealsⓂ️
Bez obzira na to gdje nastupa – na bini, ekranu ili društvenim mrežama – Nadja Marina zna kako privući pažnju. A sudeći po njezinom tempu, o njoj ćemo tek čuti.
@nadja.marina
Necu da ti budem to sto ti je ona 🤭♬ Originalton - Balkan hitovi
