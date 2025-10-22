Iza maske robota krije se dirljiva životna priča: ''Nemojte me zaj*bavat, ovo je lutka!''

Publika je zanijemila, a žiri ostao bez riječi – treći nastup večeri pretvorio je pozornicu Supertalenta u prizor iz znanstvene fantastike. Valery, poznat kao Robot Val, svojom je preciznošću, pričom i emocijom dokazao da i iza ''metala'' može kucati veliko ljudsko srce.

Treći nastup večeri u Supertalentu pretvorio je studio u prizor iz znanstveno-fantastičnog filma. Na pozornici se pojavio Valery, poznatiji kao Robot Val, čiji je ples toliko precizan i nestvaran da je žiri u jednom trenutku povjerovao da pred sobom gleda – pravog robota.

Galerija 16 16 16 16 16

''Ovo nije normalno, kako je ovo moguće?!''

Od prvih sekundi nastupa, publika i žiri nisu mogli vjerovati što gledaju.

Maja Šuput prva je reagirala, u nevjerici uzviknuvši:

“Nemojte me zaj… ovo je lutka!''.

Nakon što je izvedba završila, Maja je i dalje bila fascinirana.

''O moj Bože, samo te želim dodirnuti, samo želim vidjeti jeste li stvarni'', rekla mu je kroz smijeh.

Pogledaji ovo Celebrity Frontmen Parnog valjka objavio romantične fotke s trudnom partnericom

Kad je skinuo robotsku masku i progovorio, Valery je otkrio svoju dirljivu životnu priču i razlog zbog kojeg se počeo baviti ovim neobičnim plesom.

Robot Val Foto: Nova TV

''Prije sam imao normalan posao, radio sam u uredu u informatičkoj firmi kao menadžer. I bio sam kao svi normalni ljudi – preko dana sam bio obični čovjek koji radi na računalu, a nakon posla bih se transformirao u potpuno drugu osobu. Počeo sam plesati popping, hip hop i freestyle. Onda nekoliko godina nisam plesao zbog bolesti. Imam Chronovu bolest i već sam imao nekoliko operacija, imao sam kolostomiju. Kad sam bio u reanimaciji dva puta, to me jako promijenilo. To je bio glavni razlog zašto sam počeo s robotskim plesom. Ponekad nemam energije, tako da su mi statični pokreti najlakši. Kad plešem, to me jako usrećuje, ponekad nakon dobrog nastupa navečer ne mogu spavati'', ispričao je Valery.

Njegova iskrenost i smirenost kontrastirali su preciznim, gotovo nadrealnim pokretima koji su ostavili snažan dojam na sve prisutne.

Robot Val Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Zgodna zvijezda Kumova na rasprodanom koncertu fascinirala izvedbom hita Gabi Novak

Žiri je bio oduševljen do detalja promišljenom izvedbom i kontrolom pokreta.

Davor Bilman pohvalio je tehničku savršenost i dojam realizma.

''Najviše mi se svidio vaš robotski hod i posebno sitni pokreti lica, jer djeluju kao kompjuterska greška''.

Martina Tomčić priznala je da ju je njegov nastup pomalo i prestravio.

''Osim pokreta lica, najstrašniji dio su mi bile ruke, jer sam prvo njih gledala kad ste ulazili i razmišljala jeste li ljudsko biće ili robot''.

Fabijan Pavao Medvešek istaknuo je koliko je izvedba bila besprijekorna od početka do kraja.

Robot Val Foto: Nova TV

''Najbolja stvar je što ste bili toliko ukočeni kad su vas nosili, jer kad vas netko nosi vaša težina mora ići negdje. A način na koji ste vi bili ukočeni je na višoj razini. Od početka do kraja, vaša je točka bila besprijekorna''.

Maja Šuput je dodala:

''Sve je bilo impresivno, ali najviše mi je bilo kad ste se spustili s tijelom''.

Robot Val Foto: Nova TV

Pogledaji ovo Celebrity Iznenada preminula kći voditelja, imala je tek 19 godina

Publika na nogama – Valery prošao dalje

Publika je nagradila Valeryja ovacijama i dugotrajnim pljeskom, dok je žiri jednoglasno odlučio - Robot Val prošao je dalje.

Robot Val Foto: Nova TV

Robot Val Foto: Nova TV

Njegov spoj umjetnosti, emocije i savršene kontrole tijela još jednom je dokazao da Supertalent može biti pozornica na kojoj se susreću tehnologija, glazba i ljudska snaga volje.

Novosti o Supertalentu donosi ti Telemach.

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity S bujnog dekoltea mlade seks-bombe svu pozornost skrenula je drastična promjena imidža

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Zanimljivosti Afera sa starijim glumcem koštala ju je braka, a zbog Putina je skoro završila u zatvoru!