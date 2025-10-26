Zgodna zvijezda Kumova na rasprodanom koncertu fascinirala izvedbom hita Gabi Novak

Ana Uršula Najev raspjevala je publiku u Splitu na rasprodanom koncertu sa svojim bendom Blavk Coffee.

Ana Uršula Najev & Black Coffee još su jednom briljirali na glazbenoj večeri ''Teatra uz more''.

Drugi rasprodani koncert, posvećen glazbenoj ostavštini velikih hrvatskih diva -Terezi Kesoviji, Gabi Novak, Radojki Šverko, Josipi Lisac i Meri Cetinić - oduševio je splitsku publiku koja je s Anom Uršulom uglas pjevala bezvremenske melodije hrvatske glazbe.

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

Posebno emotivno je bilo kad je otpjevala "Ništa nova" te "Romancu".

Kakva je atmosfera bila kad je pjevala pjesmu nedavno preminule Gabi Novak ''Pamtim samo sretne dane'' podijelila je Slobodna Dalmacija, snimku pogledajte OVDJE.

Ana Uršula Najev - 4 Foto: Nikola Brboleza / CROPIX

''Kako da se osjeća čovjek nakon drugog rasprodanog koncerta u svom gradu nego presretno i ispunjeno? Činjenica da je razmak svega mjesec dana, a gledalište opet puno, zbilja nam daje vjetar u leđa. Osjećaj koji imam kad sam jedno s publikom, bilo njih pet, 500 ili 5000, neprocjenjiv je. Ta katarza koja se dogodi kroz prepoznavanje, prijenos emocija i povezanost s nečim nadzemaljskim glavni je razlog zašto ne mogu živjeti bez glazbe'', iskreno je poručila Ana Uršula Najev.

Međunarodna nagrada Emmy - 5 Foto: PR

Prisne fotke sa zgodnim mladićem potaknule su šuškanja da lijepa glumila i glazbenica ponovno ljubi. Više o tome pisali smo OVDJE.

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Instagram

