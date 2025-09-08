Zvijezda Kumova ponovno ljubi? Prisne fotke sa zgodnim mladićem potaknule su šuškanja

Ana Uršula Najev pozirala je u prisnom društvu zgodnog mladića, jedan detalj odmah je sve zainteresirao.

Hrvatska glumica Ana Uršula Najev na Instagramu je objavila niz novih fotografija, no neke među njima posebno su privukle pozornost.

Naime, Ana je na nekim fotografijama pozirala u zagrljaju bradatog mladića čiji identitet zasad nije poznat, a mnogi su odmah pomislili kako je ovo njen novi partner.

''Je vam lipo, baš ste mi slatki'', ''Novi dečko, je l?'', ''Predivni ste'', pišu joj pratitelji ispod objave u komentarima.

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Instagram

Podsjetimo, prošle godine Najev je bila u vezi s bosanskohercegovačkim glazbenikom Farisom Pinjom. Nakon par mjeseci veza je pukla, a on se ove godine u lipnju oženio. Tko mu je supruga čitajte OVDJE.

Ana Uršula Najev i Faris Pinjo - 2 Foto: Vanesa Pandzic/Cropix

Ana Uršula Najev - 3 Foto: Instagram

Ana Uršula Najev - 2 Foto: Instagram

Na Novoj TV krenule su nove epizode serije ''Kumovi'' u kojoj Anu Uršulu Najev gledamo kao Luce. Što vas čeka u sljedećoj epizodi saznajte OVDJE.

