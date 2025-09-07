Nives Ivanišević objavila rijetke slike sina, za to je imala poseban razlog!

Oliver Ivanišević, sin Gorana i Nives Ivanišević, proslavio je sedmi rođendan.

Sportsko-radijski par Goran i Nives Ivanišević danas imaju veliki dan. Njihov sin Oliver proslavio je svoj sedmi rođendan, a tim povodom se na Instagramu oglasila ponosna majka, objavivši dvije fotografije na Instastoryju.

"Medo moj mali danas ima 7 godina. Volimo te najviše na svijetu’, napisala je uz fotografije, kojima je barem nakratko dala uvid u obiteljsku svakodnevicu.

Nives je nedavno i na svom profilu objavila fotografije Olivera, što su komentirali njezini pratitelji čudeći se koliko je dječak narastao.

Goran i Nives su se vjenčali u tajnosti krajem 2017., a Oliver, koji će krenuti u prvi razred osnovne, stigao je devet mjeseci kasnije. Iz ranije veze, naš proslavljeni tenisač ima dvoje djece.

