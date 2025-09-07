Majino vruće kaubojsko izdanje palo je u drugi plan zbog hitre reakcije zaštitara!

Maja Šuput toliko je oduševila publiku u Bistri da je jedan muškarac u zanosu preskočio ogradu i pohitao do pozornice, no sve je spriječio zaštitar.

Maja Šuput priredila je još jedan nezaboravan koncert, ovoga puta u Bistri, gdje je nastupala u skloput tradicionalne manifestacije Bistranske Čušpajzijade.

Prepuni prostor okupio je sve generacije koje su uživale u Majinim hitovima, no bilo je i onih koji su malo pretjerali. Naime, jedan muškarac iz publike bez majice odlučio je u zanosu preskočiti ogradu i krenuti prema pozornici, no na vrijeme je reagirao zaštitar koji ga je uhvatio i vratio u publiku.

Ipak, to nije omelo našu pjevačicu i članicu žirija "Supertalenta", koja se na pozornici pojavila u kaubojskom izdanju te uživala u izvedbi svojih hitova.

Maja je u Bistru došla samo nekoliko sati nako što je sa sinom Bloomom bila na otvorenju jedne igraonice za djecu, pohvalivši se da je veseli četverogodišnjak bio kum na otvorenju.

Je li nedavnim druženjem Maja potvrdila vezu s markantnim Splićaninom Šimom Elezom, pročitajte OVDJE.

Koje ime bi Maja odabrala da je rodila djevojčicu, pročitajte OVDJE.

