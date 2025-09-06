Kao Apolon! Na tijelu miljenika žena ocrtava se apsolutno svaki mišić

Slavni glazbenik snimljen je bez majice dok se opušteno američkim gradom.

Frontmen benda Imagine Dragons, Dan Reynolds, ovih je dana snimljen u Los Felizu u Los Angelesu dok je šetao bez majice, a fotografije su još jednom dokazale zašto slovi za jednog od najvećih miljenika žena na glazbenoj sceni.

Pjevač koji ima 38 godina ponosno je pokazao svoju impresivnu figuru – svaki mišić na njegovom torzu jasno se ocrtavao, a do izražaja su došli i njegovi trbušnjaci koji izgledaju kao da su isklesani.

Dan Reynolds Foto: Profimedia

U ruci je nosio kapu i majicu, ali mu odjeća očito nije bila potrebna.

Reynolds se već godinama nalazi u vrhunskoj formi, a poznato je da redovito trenira i vodi računa o zdravom načinu života. Fanovi često komentiraju kako uz njegov snažan glas i karizmu, upravo fizički izgled dodatno podiže njegovu privlačnost.

Žene diljem svijeta ne kriju oduševljenje – društvene mreže često su prepune komplimenata na račun njegovog izgleda, a koncerti benda Imagine Dragons redovito su prilika da publika iz prvih redova uživa i u njegovom stasu, ne samo u glazbi.

Što se tiče njegova ljubavnog života - Reynolds se 2011. godine vjenčao s glazbenicom Ajom Volkman, a zajedno su dobili četvero djece – kćer Arrow Eve, blizanke Giu James i Coco Rae te sina Valentinea. Iako su tijekom godina prolazili kroz brojne izazove i kratka razdvajanja, brak je na kraju završio razvodom koji je finaliziran 2024. godine.

Nedugo nakon toga u njegov je život ušla glumica Minka Kelly, s kojom je započeo novu romansu.

