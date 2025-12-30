Kontroverzni glumac razišao se s 34 godine mlađom ljepoticom, zajedno su bili devet zajedničkih godina

Mel Gibson i Rosalind Ross u zajedničkoj izjavi su potvrdili kako su prekinuli poslije devet godina veze.

Nakon gotovo desetljeća zajedničkog života, glumac i redatelj Mel Gibson i scenaristica Rosalind Ross odlučili su krenuti svatko svojim putem.

Par se razišao nakon devet godina veze, a vijest su potvrdili zajedničkom izjavom u kojoj su naglasili da, unatoč prekidu, ostaju u dobrim odnosima zbog svog sina.

Mel Gibson i Rosalind Ross - 3 Foto: Afp

Mel Gibson i Rosalind Ross - 3 Foto: Profimedia

"Iako je tužno završiti ovo poglavlje u našim životima, blagoslovljeni smo prekrasnim sinom i nastavit ćemo biti najbolji mogući roditelji“, poručili su Gibson i Ross u izjavi za PEOPLE, istaknuvši kako im je roditeljstvo i dalje apsolutni prioritet.

69-godišnji glumac i redatelj te 35-godišnja scenaristica navodno su se razišli tiho još prije otprilike godinu dana, a zajedno su nastavili odgajati osmogodišnjeg sina Larsa. Gibson i Ross upoznali su se 2014. godine preko zajedničkih prijatelja, a tri godine kasnije postali su roditelji – u trenutku kada je Gibson bio u središtu pozornosti zbog nominacije za Oscara za film "Hacksaw Ridge".

Mel Gibson i Rosalind Ross - 2 Foto: Profimedia

Mel Gibson i Rosalind Ross - 1 Foto: Profimedia

Mel Gibson već ima veliku obitelj. Osim Larsa, otac je još osmero djece iz prethodnih veza, a posljednjih godina često se u javnosti pojavljivao upravo s najmlađima – sinom Larsom i kćeri Lucijom, koji su mu se 2024. pridružili na crvenom tepihu u Los Angelesu.

Par je početkom 2025. godine prošao i kroz teško razdoblje kada je u velikim požarima u Los Angelesu izgubio dom u Malibuu. Ipak, Gibson je tada istaknuo kako je najvažnije da su svi članovi obitelji i njihovi ljubimci bili na sigurnom.

Mel Gibson i Rosalind Ross - 2 Foto: Afp

Mel Gibson i Rosalind Ross - 1 Foto: Afp

Unatoč privatnim promjenama, Mel Gibson ostaje profesionalno aktivan. Trenutačno radi na filmu "Uskrsnuće Krista", nastavku kontroverznog i uspješnog ostvarenja "Pasije", koji bi u kina trebao stići 2027. godine.

Iako su odlučili zatvoriti jedno poglavlje svog života, Gibson i Ross jasno su dali do znanja da ih i dalje povezuje ono najvažnije – zajednička briga i ljubav prema sinu.

