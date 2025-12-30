Dočekajte 2026. uz Novu TV! Otkrivamo detalje TV programa za najluđi doček

Jeste li spremni za najluđu noć u godini? Mi jesmo. Na Staru godinu, već tradicionalno, očekuje vas najbolji provod s malih ekrana. Emisija „I godina Nova“ donijet će vam pregršt zabave i dobrog raspoloženja. Što su još pripremili poznati glazbenici, glumci i lica Nove TV, otkriva naša sljedeća priča.

Svjetla pozornice, vesela atmosfera i taktovi poznatih hitova njihova su novogodišnja tradicija. Ponoć najčešće dočekuju s mikrofonom u ruci i osmijehom za publiku. No u dugogodišnjim karijerama hrvatskim se glazbenicima potkralo i koje Silvestrovo bez nastupa – ono koje su jednostavno proveli u toplini svojega doma.

''Bio sam možda dva puta u trideset i nešto godina'', kaže Jole.

''Ta jedna godina kad sam slavila doma baš mi je bila top. Popiješ malo, sve lijepo legne, ako te zavalja, ne moraš voziti'', dodaje Lidija Bačić.

''Ne sjećam se koje je to godine bilo, ali znam da sam trebao svirati u Kninu. Bilo je strašno nevrijeme, smrzle su se cijevi i trg pa su doček Nove godine prebacili na 13. lipnja'', prisjeća se Giuliano.

In Magazin: Novogodišnji doček - 1 Foto: Nova Studio

Ove godine doček je – na vrijeme. A uz to što će neka od najpopularnijih imena naše, ali i regionalne scene imati priliku gledati i slušati na trgovima diljem Hrvatske, zapjevat će vam i u već tradicionalnom novogodišnjem programu Nove TV.

''Raznovrstan, živ, veseo – i uvesti ljude u, nadam se, što sretniju 2026.'' kaže Jole.

In Magazin: Novogodišnji doček - 5 Foto: Nova Studio

In Magazin: Novogodišnji doček - 4 Foto: Nova Studio

''Mislim da će biti ludo i nezaboravno, stvarno je studio prekrasno uređen'', dodaje Alen Nižetić.

''Bit će tu splet zabavnih pjesama da ljudi mogu pjevati, plesati, što već rade doma – to još nisam radila'', otkrila Maja Šuput.

''Sigurno ćete se dobro zabaviti. Ja sam vidio cijeli program'', kaže Giuliano.

In Magazin: Novogodišnji doček - 2 Foto: Nova Studio

A taj program, točnije emisija ''I godina Nova'', uz obvezne hitove gledateljima će ponuditi i pokoji duet iznenađenja. A za veliku dozu smijeha tu su i dramske situacije omiljenih Zaglavčana iz popularne serije Kumovi.

''Kad sam bio dijete, sjećam se da mi je bilo užasno važno što je na televiziji. Kad imaš kućnu atmosferu, onda je sve na TV-u. Odrastao sam uz novogodišnje programe i filmove nakon programa. Sjećam se tih dana s lijepom nostalgijom'', prisjeća se Mario Roth.

In Magazin: Novogodišnji doček - 6 Foto: Nova Studio

Pogledaji ovo Celebrity Život Dragane Mirković nije ispao onako kako je zamišljala: "Imala sam drugačije snove..."

''Kako večer odmiče, atmosfera je sve opuštenija, ljudi se razgale, ispričaju što imaju pa završe svi skupa u kolapsu do Nove godine. A onda – raspašoj'', rekao je Mate Bulić.

Toj atmosferi svakako pridonosi i društvo iz dnevnog boravka.

''Familijarno i s prijateljima. To mi je najidealnije'', kaže Alen.

Kućnoj, ugodnoj i toploj atmosferi, barem nekima, pridonijet će i pokoja šljokica viška, crveni ruž ili svečanija odjeća.

In Magazin: Novogodišnji doček - 1 Foto: Nova Studio

''Ne sad možda neko odijelo, ali da nismo u pidžami – ne'', kaže Daniel Banić.

''Obavezno se držim crvenog veša u nadi da će mi se poboljšati ljubavni život, ali još nije uspjelo'', dodaje Nives Celzijus.

''Nakićurite se, nalickajte se, sjajite – i takva će vam biti i 2026., sigurno'', savjetuje Roth.

In Magazin: Novogodišnji doček - 3 Foto: Nova Studio

Nadamo se ne samo sjajnoj, nego i godini punoj ljubavi, zdravlja, mira i veselja.

''Zavalite se u fotelju i gledajte program Nove TV'', poziva Dražen Zečić.

''Čeka vas prava fešta i tražit ćete reprizu. U to sam sto posto siguran!'', zaključuje Mario Roth.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Nije ga htjela roditi, no pred kraj života napravila je nešto što nitko nije očekivao

Pogledaji ovo Celebrity Anđa Marić nakon bolnog priznanja donijela hrabru odluku: ''Kada ranjeno dijete ima dijete...''