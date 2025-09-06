Je li ovo najraskošnije izdanje sa špice? Domaću voditeljicu svi su škicali

Domaća voditeljica privukla je poglede svih prolaznika na zagrebačkoj špici neobičnim izdanjem?

Brojna poznata lica i ove subote prošetala su zagrebačkom špicom, a domaća voditeljica Jelena Glišić istaknula se svojim modnim izdanjem.

Naime, fotografi su je uhvatili kako centrom šeta u vrlo neobičnom outfitu u kojem je iskombinirala crvenu, zelenu i žutu boju.

Jelena Glišić Foto: Josip Moler / CROPIX

Radi se o chut thaiju, tradicijskoj tajlandskoj nošnji, a Jelena ju je nosila povodom drugog Tajlandskog festivala u Zagrebu.

Jelena Glišić Foto: Josip Moler / CROPIX

Jelena Glišić Foto: Josip Moler / CROPIX

Jelena Glišić Foto: Marko Seper/PIXSELL

I prošle godine je mamila poglede svih prolaznika na ovom festivalu.

Jelena Glišić Foto: Josip Moler / CROPIX

Jelena Glišić Foto: Josip Moler / CROPIX

Inače, Jelena je loto djevojka koja se razvela od lošinjskog poduzetnika Krešimira Lešića, nakon sedam godina braka, a početkom 2022. se godine šuškalo da je u vezi sa splitskim poduzetnikom Antom Borovinom. O svom privatnom životu vrlo je tajnovita, ali zato je na poslovnom planu vrlo uspješna.

Može se pohvaliti i laskavom titulom Miss Universe Hrvatske kojoj je okrunjena 2005. godine.

