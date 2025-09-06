Italija se zauvijek oprašta od Giorgia Armanija: Lampioni su obasjali lijes uz koji stoji dirljiva poruka

Lijes je u subotu ujutro dočekan pljeskom gomile dok su ga kola unosila u zgradu.

Italija se oprašta s modnim dizajnerom, Giorgiom Armanijem, koji je preminuo u četvrtak u 92. godini.

U subotu su se stotine ljudi okupile ispred Teatra Armani u Milanu, čekajući u redu kako bi se približili njegovu lijesu i odali mu posljednju počast. Armani je živio tek nekoliko kuća dalje, u jednoj od najprestižnijih milanskih ulica.

Lijes je izložen ondje gdje su se posljednjih godina održavale njegove glavne modne revije.

Obožavatelji imaju priliku odati počast Armaniju do nedjelje navečer. Privatni sprovod održat će se u ponedjeljak.

Prostorija u kojoj je izložen lijes je slabo osvijetljena, obasjana s nekoliko stotina papirnatih lampiona, a na lijesu je položen buket bijelih ruža.

Na velikom ekranu, uz Armanijevu fotografiju s modne revije, stoji i poruka.

"Nadam se da ću ostaviti trag predanosti, poštovanja i pažnje prema ljudima i stvarnosti. Tu sve počinje", piše.

Počast Armaniju došla je odati i njegova dugogodišnja kolegica i prijateljica iz svijeta mode, Donatella Versace.

