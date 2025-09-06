Italija se zauvijek oprašta od Giorgia Armanija: Lampioni su obasjali lijes uz koji stoji dirljiva poruka

Lijes je u subotu ujutro dočekan pljeskom gomile dok su ga kola unosila u zgradu.
Italija se oprašta s modnim dizajnerom, Giorgiom Armanijem, koji je preminuo u četvrtak u 92. godini.3 vijesti o kojima se priča ma isti su Tatina kopija! Vlado Kalember u izlazak poveo svoga nasljednika ''sad ću ja drugima pričati... Zgodni tata Momčilo Otašević okreće novu stranicu u životu: ''Ide neka nova faza!'' ''S dubokom tugom...'' Teški dani za kraljevsku obitelj! Palača objavila najžalosniju vijest
U subotu su se stotine ljudi okupile ispred Teatra Armani u Milanu, čekajući u redu kako bi se približili njegovu lijesu i odali mu posljednju počast. Armani je živio tek nekoliko kuća dalje, u jednoj od najprestižnijih milanskih ulica.
Giorgio Armani - opraštaju u Italiji Foto: Profimedia
Giorgio Armani - opraštaju u Italiji Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Očaravajući prizori Mile Horvat u vjenčanici napravili pravu pomutnju
Lijes je izložen ondje gdje su se posljednjih godina održavale njegove glavne modne revije.
Giorgio Armani - opraštaju u Italiji Foto: Profimedia
Obožavatelji imaju priliku odati počast Armaniju do nedjelje navečer. Privatni sprovod održat će se u ponedjeljak.
Galerija 27 27 27 27 27
Prostorija u kojoj je izložen lijes je slabo osvijetljena, obasjana s nekoliko stotina papirnatih lampiona, a na lijesu je položen buket bijelih ruža.
Giorgio Armani - opraštaju u Italiji Foto: Profimedia
Giorgio Armani - opraštaju u Italiji Foto: Profimedia
Giorgio Armani - opraštaju u Italiji Foto: Profimedia
Na velikom ekranu, uz Armanijevu fotografiju s modne revije, stoji i poruka.
"Nadam se da ću ostaviti trag predanosti, poštovanja i pažnje prema ljudima i stvarnosti. Tu sve počinje", piše.
Giorgio Armani - opraštaju u Italiji Foto: Profimedia
Pogledaji ovo Celebrity Lijepa novost u životu naše pjevačice Albine, koja se u potpunosti posvetila vjeri
Počast Armaniju došla je odati i njegova dugogodišnja kolegica i prijateljica iz svijeta mode, Donatella Versace.
Donatella Versace Foto: Profimedia
Donatella Versace Foto: Profimedia
Donatella Versace Foto: Profimedia
A tko će naslijediti njegovo bogatstvo vrijedno više od 12 milijuna dolara saznajte OVDJE.
Hrvatska je bila njegova vječna inspiracija, kadrovi reklame iz Dalmacije obišli su svijet. Više o tome pročitajte OVDJE.
Giorgio Armani Foto: Profimedia
Talijanskog vizionara slomila je tragedija. Najveći životni udarac nije imao veze s njegovim modnim carstvom. Sve detalje saznajte OVDJE.
1/33 >> Pogledaji ovu galeriju +28 Celebrity Očito preuski korzet jedva je obuzdao bujne obline po kojima je ova ljepotica poznata
1/7 >> Pogledaji ovu galeriju +2 Celebrity Nestašni gumbić nije izdržao! Samo jedan potez bio je dovoljan da pokaže previše
Pogledaji ovo Celebrity Viktorija i Dino Rađa našli se u društvu svjetski slavne face: ''Trenutak sreće i gušta''