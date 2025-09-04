Tragedija je slomila Giorgia Armanija: Najveći životni udarac nije imao veze s modnim carstvom

Giorgio Armani tijekom života ljubio je žene i muškarce, a nakon ljubavnog brodoloma nikada više nije bio isti.

Giorgio Armani, legendarni talijanski modni dizajner i jedan od najvećih vizionara modne industrije, preminuo je u 92. godini.

Giorgio Armani Foto: Profimedia

Unatoč globalnom uspjehu i modnom carstvu koje je godišnje ostvarivalo više od 2,3 milijarde eura, Armani je u privatnom životu nosio brojne rane i tuge. U rijetkim intervjuima govorio je da je prema ljubavi ''pomalo ravnodušan'', a iza te izjave krila se životna tragedija koju nikada nije prebolio, piše Daily Mail.

Slavni talijanski dizajner tijekom života je ljubio i žene i muškarce, no o privatnosti je govorio vrlo malo i rijetko. Tek povremeno otvarao je dušu o ljubavima koje su ga obilježile.

Prije smrti živio je uz svog bliskog suradnika Lea Dell’Orca, s kojim je dijelio duboku povezanost i kojemu je, kako je govorio, povjeravao svoje najintimnije misli. No, prava ljubav njegova života bio je Sergio Galeotti, muškarac kojeg je upoznao davne 1966. godine u toskanskom ljetovalištu La Capannina. Sergio je tada imao samo 21 godinu, a Armani 32. Već tada su postali nerazdvojni – prvo kao ljubavnici, a potom kao životni i poslovni partneri. Upravo je Galeotti bio taj koji je potaknuo Armanija da zakorači u svijet mode i 1975. pokrene vlastiti brend.

Giorgio Armani Foto: Profimedia

Njihova veza s vremenom se pretvorila u ''duboku privrženost'', kako ju je Armani opisivao.

''Ljubav je premalo reći. Bila je to velika životna povezanost'', govorio je za Vanity Fair.

No, sredinom osamdesetih njihovu je priču prekinula tragedija. Sergio je preminuo 1985. u 40. godini, od bolesti povezane s AIDS-om.

''Kad je Sergio umro, umro je i dio mene. Moram reći da se malo i sam sebi divim jer sam izdržao toliku bol'', priznao je Armani u intervjuu prošle godine za Corriere della Sera.

Giorgio Armani Foto: Profimedia

Godinama kasnije otkrivao je da je Sergio do posljednjeg trenutka šutio o svojoj bolesti, rekavši tek jednom: ''Giorgio, vidi kako sam smršavio.'' Armani ga je nadživio četiri desetljeća, ali ljubav prema njemu nikada nije nestala te je cijeli život nosio njegov prsten. Nakon tragedije talijanski vizionar više nije bio isti, a njegova obitelj primjetila je promjenu - postao je ozbiljniji, povučeniji i u potpunosti posvećen poslu.

''Nakon Sergijeve smrti postao je drukčiji – zatvoreniji i ozbiljniji. Sav je bio u poslu'', rekla je Armanijeva nećakinja Roberta jednom prilikom.

Giorgio Armani Foto: Profimedia

Iako se nakon toga opisivao kao ravnodušan prema ljubavi, najbliža osoba u njegovu životu bio je Leo Dell’Orco, njegov suradnik i partner.

''On je osoba kojoj sam povjeravao svoje najintimnije misli, osobne i poslovne, a on ih je čuvao s velikom diskrecijom. Hvala ti, Leo'', napisao je Armani u svojoj autobiografiji ''Per Amore'' iz 2022. godine.

Giorgio Armani i partner Leo Foto: Profimedia

Giorgio Armani Foto: Damjan Tadic / CROPIX

Giorgio Armani nije imao djece, no bio je posebno vezan za svoju nećakinju Robertu, kćer svog pokojnog brata. Upravo ona i ostatak obitelji bili su uz njega do posljednjih trenutaka.

Giorgio Armani i nećakinja Roberta Foto: Profimedia

Hrvatska je bila vječna inspiracija za talijanskog dizajnera, kadrovi reklame iz Dalmacije obišli su svijet. Više o tome pročitajte OVDJE.

