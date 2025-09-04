Zgodni glumac privukao pažnju zanimljivim modnim detaljem koji je nosio pod rukom

Jason Momoa iznenadio je svojim modnim izričajem u Veneciji, prvo s torbicom, a potom i s natikačama.

I ove godine Venecijanski filmski festival je okupio mnogo filmskih zvijezda, a među posljednjim zvijezdama je stigao i Jason Momoa.

46-godišnji glumac poznat po ulozi Aquamana, bio je dobro raspoložen kada je stigao u talijanski grad, odjevena u ležerno izdanje. Fotografiran je pri dolasku u zračnu luku Venecija, nakon čega ga je dočekao taksi brod.

Unatoč svom ležernom izdanju, Momoa je privukao mnogo pozornosti zahvaljujući svojoj torbici, koja se lako može zamijeniti za žensku torbicu. Glumac ju je isprva držao preko desnog ramena, a prilikom ulaska u taksi, uzeo ju je u desnu ruku.

Torbica nije jedini zanimljivi modni izričaj kojeg je prošetao po Veneciji. Tijekom šetanja crvenim tepihom, Momoa je bio odijeven u odijelo boje puder ružičaste, a na nogama je imao natikače u istoj boji.

Nedavno je obrijao svoj zaštitni znak, a razlog pročitajte OVDJE.

Tko je njegova nova djevojka, pročitajte OVDJE.

