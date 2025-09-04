Naš influencer pokazao stan koji mu je uništio podstanar: "Ostavila nam sve u derutnom stanju..."

Marco Cuccurin pokazao je stan koji je njegova obitelj dala u podstanarstvo osobi koja ga je uništila.

Problem pronalaska povoljnog stana u Hrvatskoj spominje se unatrag nekoliko godina, no naš influencer Marco Cuccurin našao je još jedan problem s kojima se najmodavci nažalost suočavaju.

Kako je pokazao na svojim društvenim mrežama, stan njegove bake koji je bio u najmu kompletno je uništio podstanar koji je obitavao u tom prostoru. Nered pogledajte u videu.

Marco Cuccurin - 1 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 2 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 4 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Prija objavila prvu fotografiju novorođene kćeri: "Život nam je svega dao"

"Stan koji smo dali u najam je kompletno uništen. Osoba koja je ovdje živjela nije čistila, nije pazila, uništila je sav namještaj i ostavila nam svo smeće, ostavila nam je sve u derutnom stanju i sve ovo morat ćemo ručno isprazniti van i sve nositi s drugog kata dolje", ispričao je Marco u videu i dodao kako će sada neplanirano morati urediti još jedan prostor. "Naravno da sam tužan i razočaran jer sada znam da će moja ušteđevina ići na kompletno preuređenje ovog stana, ali ništa, kao što ulažem u svoje zdravlje, skincare i ostalo, tako moram uložiti u ovo što je zapravo trajno i što će pomoći i meni i mojima."

Kakva su vaša iskustva s ovakvim pričama? Ovo je katastrofa, prošao sam isto

Nikada mi se ovo nije dogodilo, ovo je katastrofa!

Treba uvesti kazne za ovakve stvari! Ovo je katastrofa, prošao sam isto

Nikada mi se ovo nije dogodilo, ovo je katastrofa!

Treba uvesti kazne za ovakve stvari! Ukupno glasova:

U neredu u kojem su on i njegova baka zatekli stan pronašli su ipak nešto što je ostalo neoštećeno: "Neironično, jedino što smo našli u stanu, a da je bilo korisno, to su ona dva centa od maloprije."

Galerija 25 25 25 25 25

Marco Cuccurin - 3 Foto: Instagram

Marco Cuccurin - 1 Foto: PR

Marco Cuccurin - 8 Foto: Privatni album

Marco Cuccurin Foto: Instagram

Prizori iz uništenog stana šokirali su i njegove pratitelje, koji su savjetovali influenceru da tuži bivšeg podstanara.

"Treba javno dati ime i prezime te osobe da i drugi stanodavci znaju kome ne trebaju iznajmiti stan. Ovo je za prijavu! Za svaku osudu. Onda kažu 'skup najam stanova' i ne bio skup za ovakve probisvijete prljave", "Živim u Engleskoj i moj gazda svakih 6 mjeseci dolazi u inspekciju stana. Ovdje se ovakve stvari ne događaju, ali ako se dogode, imaju pravo izbaciti te iz stana", "Bože, kakvih ljudi ima. Strašno. Držite se!", "Mene su roditelji uvijek učili da tuđe čuvam više nego svoje, i sama sam podstanar i tuđi stan pazim i mazim više nego što ću svoj vjerojatno jednog dana", "Užas. Jako mi je žao što dobri, pošteni i uredni - čisti ljudi prolaze kroz ovo. Vi vidim držite sve po špagi. Sve je savršeno i mogu misliti koliko ovo boli", "Držim fige da uspiješ to sve staviti u red i da se nađe osoba koja zna kulturu i ima neke osobne navike koje je uopće prestrašno da se spominju", stoji u komentarima ispod Marcove objave.

Marco uređuje i djedovinu, o čemu više pročitajte OVDJE.

VIše o njegovu odrastanju pročitajte OVDJE.

1/21 >> Pogledaji ovu galeriju +16 Zanimljivosti Prije Kardashianki postojale su one: Ovo su tri sestre koje su promijenile lice zabave!

1/32 >> Pogledaji ovu galeriju +27 Celebrity Fotografi ulovili Matea i Izabel Kovačić u New Yorku, evo što su ondje radili!

Pogledaji ovo Celebrity Ella Dvornik odgovorila na pitanje s kim žive njezine kćeri, s njom ili bivšim suprugom

Pogledaji ovo Celebrity Naš odbjegli pjevač ima novu djevojku? Objavio je njezinu fotografiju na Instagramu!