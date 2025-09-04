Naš odbjegli pjevač ima novu djevojku? Objavio je njezinu fotografiju na Instagramu!

Marko Kutlić na Instagramu se pohvalio fotografijom navodne nove djevojke, što bi bila njegova prva javna veza nakon prekida s Nelom prije tri godine.
Bivši pjevač grupe Pravila igre Marko Kutlić, koji je lani iznenadio mnoge napustivši Hrvatsku kako bi svirao kao ulični glazbenik u Italiji, ima novu djevojku.
Na svojim društvenim mrežama 30-godišnji pjevač se pohvalio da je u društvu misteriozne brinete, koju je fotografirao. Kasnije je objavio i snimke skakanja u more, pa se pretpostavlja kako s navodnom partnericom trenutno provodi vrijeme na moru.
Nova cura Marka Kutlića Foto: Instagram
Marko Kutlić - 2 Foto: Josip Mikacic/Pixsell
Marko Kutlić Foto: Instagram
Kutlić se oženio kada je imao samo 21 godinu, a u kratkom braku s Marijom koji je trajao godinu i pol dana dobio je dvojicu sinova. Kasnije je bio u četverogodišnjoj vezi s Antonelom Đinđić Nelom, s kojom je prekinuo u rujnu 2022. godine.
Marko Kutlić i Antonela Đinđić Foto: Bruno Konjevic/Cropix
Marko Kutlić i Antonela Đinđić Foto: Bruno Konjevic/Cropix
Marko Kutlić Foto: Nera Simic/Cropix
Marko Kutlić Foto: Instagram
Nakon objave albuma "Poleti ptico", Kutlić se povukao iz medijskog prostora, da bi ga neki hrvatski turisti kasnije naišli kako svira na ulicama Trsta pod imenom Marco Dolore.
U travnju je otkrio zašto je otišao iz Hrvatske, o čemu više pročitajte OVDJE.
Nedavno je nastupio u Hrvatskoj poslije dugo vremena, o čemu više pročitajte OVDJE.
