Razotkrila ih kolegica! Naša glumica i bivši suprug Natalije Price očekuju prvo dijete

Glumica Iva Jerković Oreški i liječnik Ivan Oreški očekuju prvo dijete, a sretnu vijest otkrila je Daria Lorenci Flatz objavivši fotografiju Ive s trudničkim trbuščićem.
Zadarska glumica Iva Jerković Oreški i zagrebački liječnik Ivan Oreški uskoro će postati roditelji, a vijest o prinovi, koju su dugo čuvali za sebe, u javnost je pustila njihova prijateljica i kolegica Daria Lorenci Flatz.3 vijesti o kojima se priča nerazdvojna braća Tko su isklesani blizanci kojima nitko ne bi dao godine koje imaju? ''još nisam svjestan...'' Splićanin Šime nakon povratka s avanture života reagirao na pitanje o Maji Šuput okrenuo je novu stranicu Naš mladi rukometaš zapeo je za oko mnogim ženama, no njegovo srce ipak je osvojila prelijepa Leona
Na svom Instagramu objavila je fotografiju Ive s trudničkim trbuščićem i kratko poručila:
"Naša ljepota raste", uz dodatak da "sitno broje" do dolaska bebe.
Iva i Ivan svoju su ljubavnu priču dugo držali podalje od očiju javnosti, a u lipnju 2023. godine izrekli su sudbonosno "da" pred brojnim prijateljima i uzvanicima. Iva je tada zablistala u elegantnoj satenskoj vjenčanici s visokim prorezom, a njihovo vjenčanje bilo je jedno od onih o kojima se tiho, ali s oduševljenjem pričalo.
Pogledaji ovo Celebrity Tko je nova djevojka mlade nogometne senzacije? Može se pohvaliti velikim postignućima!
Iako je zaljubljena i sretna, glumica i članica ansambla zagrebačkog HNK-a o privatnom životu govori rijetko i suzdržano.
Ivan Oreški, specijalist otorinolaringologije i kirurg, prije braka s Ivom bio je u vezi s Natalijom Pricom, bivšom Miss Universe Hrvatske i suradnicom pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.
Natalija Prica Oreški (FOTO: Davor Visnjic/PIXSELL)
Pogledaji ovo Celebrity Svaki pokret bio je riskantan u ovoj haljini s prorezima ispod koje nije nosila donje rublje
Sada, Iva i Ivan ulaze u novu životnu fazu, a prijatelji, obitelj i kolege s kazališne scene s nestrpljenjem čekaju dolazak njihove prve bebe.
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Baby Lasagna otkrio nam je detalje proslave svog 30. rođendana!
1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitići rasplamsali ljubavnu vatru na moru, pogledajte fotke koje su objavili!
Pogledaji ovo Celebrity Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici su dali baš posebno ime