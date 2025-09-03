Razotkrila ih kolegica! Naša glumica i bivši suprug Natalije Price očekuju prvo dijete

Glumica Iva Jerković Oreški i liječnik Ivan Oreški očekuju prvo dijete, a sretnu vijest otkrila je Daria Lorenci Flatz objavivši fotografiju Ive s trudničkim trbuščićem.

Zadarska glumica Iva Jerković Oreški i zagrebački liječnik Ivan Oreški uskoro će postati roditelji, a vijest o prinovi, koju su dugo čuvali za sebe, u javnost je pustila njihova prijateljica i kolegica Daria Lorenci Flatz.

Na svom Instagramu objavila je fotografiju Ive s trudničkim trbuščićem i kratko poručila:

"Naša ljepota raste", uz dodatak da "sitno broje" do dolaska bebe.

Iva i Ivan svoju su ljubavnu priču dugo držali podalje od očiju javnosti, a u lipnju 2023. godine izrekli su sudbonosno "da" pred brojnim prijateljima i uzvanicima. Iva je tada zablistala u elegantnoj satenskoj vjenčanici s visokim prorezom, a njihovo vjenčanje bilo je jedno od onih o kojima se tiho, ali s oduševljenjem pričalo.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je nova djevojka mlade nogometne senzacije? Može se pohvaliti velikim postignućima!

Iako je zaljubljena i sretna, glumica i članica ansambla zagrebačkog HNK-a o privatnom životu govori rijetko i suzdržano.

Ivan Oreški, specijalist otorinolaringologije i kirurg, prije braka s Ivom bio je u vezi s Natalijom Pricom, bivšom Miss Universe Hrvatske i suradnicom pokojnog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića.

Natalija Prica Oreški (FOTO: Davor Visnjic/PIXSELL)

Pogledaji ovo Celebrity Svaki pokret bio je riskantan u ovoj haljini s prorezima ispod koje nije nosila donje rublje

Sada, Iva i Ivan ulaze u novu životnu fazu, a prijatelji, obitelj i kolege s kazališne scene s nestrpljenjem čekaju dolazak njihove prve bebe.

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 inMagazin Baby Lasagna otkrio nam je detalje proslave svog 30. rođendana!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Rakitići rasplamsali ljubavnu vatru na moru, pogledajte fotke koje su objavili!

Pogledaji ovo Celebrity Rodila Aleksandra Prijović! Novorođenoj kćerkici su dali baš posebno ime