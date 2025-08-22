Kumovi su odavno prešli granice Hrvatske, pa je Daria postala Jadranka: ''Ljudi me zaustavljaju!''

Kad je izašla na tepih Sarajevo Film Festivala, Dariju Lorenci Flatz zvali su "Jadranka". Serija Kumovi davno je prešla granice Lijepe Naše, što je glumica sada osjetila i u svojem rodnom gradu. Kakve je sve uspomene vežu uz Sarajevo te kakav je ispit uskoro čeka, podijelila je s našom Dijanom Kardum za IN magazin.

Rođena je u Sarajevu, odrasla među njegovim ulicama, a početkom devedesetih život ju je odveo u Zagreb. Danas, Daria Lorenci Flatz, uspješna glumica i mama trojice sinova, priznaje – rodnom gradu ne vraća se onoliko koliko bi htjela.



''Premalo dolazim, voljela bijh češće ali naprosto mi obaveze to ne dopuštaju. Onda kad dođe slobodno vrijeme, ljeto onda djeca, more i tako ali evo ove godine sam rekla idemo nakon mora do Sarajeva ne zanima me, tako recimo skoro 2 godine nisam bila, češće ono kad je neki posao dođem ali imam tu tatu, polusestru tako da je to sramota ali eto tako je kako je'', govori Daria.

Mnogo je lijepih uspomena veže uz rodni grad – kaže, mogla bi se napisati cijela knjiga. A tu su bili i neki umjetnički počeci.

''Evo pamtim pozorište, Narodno pozorište Sarajevo tu sam išla na klasični balet, ovo što me svi pitaju a jesi li ti plesala prije. Tu sam išla na balet''.

U vrijeme filmskog festivala atmosfera u gradu je ipak posebna.



''Kada je festival grad stvarno izgleda kao nekad, kao prije rata - u smislu da mnogi mi koji smo otišli - to su dani kad se vratimo u Sarajevo i zapravo nas festival okupi. To je kao nekakav dogovoreni čvenk - starih Sarajlija - koji su otišli da se vrate i taj šušur cijeli koji se dogodi - mislim tako ja pamtim Sarajevo. Mislim naravno život se i vratio, ima puno ljudi i tako ali puno je nas otišlo i onda je meni zapravo festival prilika za to''.

Prvi film koji joj je ovdje prikazan bio je Onaj koji će ostati neprimijećen iz 2003. godine.



''Bilo mi je ono potpuno nestvarno, prvo mi je bilo nestvarno da ću uopće postati glumica, da ću uspjet upisat akademiju u Zagrebu i onda se vraćam u svoj grad sa prvim filmom koji je tu na festivalu, to su isto bili počeci festivala. Da, to je ono, ureže ti se. Onda film Teško je biti fin je bio na SFF-u. To mi je bilo neko drugo uzbuđenje jer sam s ekipom sarajevskom snimala film i to mi je zapravo bio prvi dolazak nakon rata u Sarajevo da sam ostala dugo tu. Bila sam dva mjeseca dok sam snimala film. To mi je bilo kao da sam se vratila skroz''.

A svaki povratak u grad ima i svoje male rituale.



''Dobro, ja kao ona prava dijaspora, idem na burek i ćevape - ono krajnje opće mjesto ono što vam svi kažu. Izbjegavam slatko, ali pojedem uvijek evo jučer sam kod tate jela hurmašice''.

Ljeta su, ipak, rezervirana za more. Surfanje, druženje, obitelj. Nedavno je na društvenim mrežama i pokazala kako joj izgleda svakodnevica u kampu.



''Već evo sedmu godinu ljetujemo na Pelješcu. Svi surfamo. U biti nas je puno i moja mama dođe iz Belgije i onda koji bi apartman nas 6 primio, još imamo šar planinca - tako da smo mi jedino u šumu dobrodošli, a i ono sportska smo familija. Tako da to surfanje smo otkrili, to nam je genijalno.''.

A uz surfanje, trojica sinova u svaki u svojem ritmu.



''Dečki, da dugo ljeto, već se sad lagano vraćaju treninzima. Mak je imao ozljedu leđa, pa je bio osam mjeseci u pauzi, on trenira latinoameričke plesove i standard. Evo na treninzima je već u Zagrebu. Maleni je tu s nama. Bili su mjesec dana na moru i sad evo''.

I Dariju uskoro čeka povratak svakodnevici - predstave, njezin studio, a priprema i jedan ispit.

''Sad sam na učiteljskom iz joge. Imam ispit u devetom mjesecu. Tako da ako ga položim bit ću i učiteljica joge. Tako da sam zadnju godinu bila dosta i u tome''.

Na radost mnogih, uskoro se na male ekrane vraćaju i Kumovi. Ova hit serija već godinama oduševljava publiku čak i izvan granica Lijepe Naše. Publika je voli - pa se tako Darija odaziva i na svoje televizijsko ime.



''Jadranka, ja sam svima Jadranka i kad sam izlazila na crveni tepih - gospođe su mi mahale - Jadranka. I onda - nisam dijelila autogram nego sam se slikala. Jako me puno ljudi zaustavlja po Pelješcu. Užasno mi je bilo slatko neke male curice su me baš tražile autogram jer danas te svi traže fotku. Tako da - sad sam Jadranka''.

Mnoštvo se toga dogodilo u Zaglavama, a u šali kaže da joj se samo jedna stvar ne sviđa - to što je na ekranima postala baka.



''To mi se ne sviđa, ali dobro, Bože moj, to je samo gluma. Ne bih se ja žurila bit baka još. Iako evo 16 godina dečki, još dvije godine realno mogu biti tate. Valjda neće. Rekla sam dajte pustite da se odmorim od te male djece barem 10 godina''.

Mnogo je još zapleta, sreće i zanimljivih trenutaka čeka. Kako na ekranima, tako i izvan njih.

