Ljubav na četiri noge: Upoznajte Bibu, ljubimicu popularnog domaćeg influencera!

Vrijeme je za neodoljive minute posvećene našim najmilijima, četveronožnim prijateljima. Vrata svojega doma otvorila nam je preslatka Biba. Zavirimo u njezin svijet. Glavna zvijezda danas je Biba, vrijeme je da saznamo čiji je ona mezimac… S nama je Niko Čuturić.

''Voli kamere, kaj je najbolje. Nekad zna ovak’ ispozirati kao ovak’… Ovako prekriži rukice...'', govori ponosni vlasnik, hrvatski influencer Niko Čuturić.

Kako je došlo do toga da Biba postane stanar na ovoj adresi?

''Joj, pa ja sam htio jako dugo peseka. Meni je pas bio uvijek neka velika životna želja. Al’ mama nije dala. Mama je bila veliki protivnik toga, tako da… Mama i ja smo imali jedan privatni rat koji se vodio mjesec i pol zbog Bibe.''

Niko Čuturić - 5 Foto: In Magazin

Zašto baš francuski buldog?

''Ja sam htio užasno… Oni su meni bili jako slatki peseki i, mislim, pogledaj ju, haha. Jako su blentavi i jako su dobroćudni. Baš sve kaj sam čitao o njima bilo je uvijek ono u superlativima. Ja sam htio prije svega muškog i smeđeg. I imam curicu koja je crna, tako da… haha… Ja sam sve suprotno dobio.''

Kako je dobila ime?

''Ja kad sam smišljao nešto, ono, htio sam da bude što blesavije, da bude onak’ jako simpa i da joj možeš reć’ nešto strogo tipa Biserka ak’ je jako zločesta, a Biba kad je dobra.''

Niko Čuturić - 3 Foto: In Magazin

Koliko često koristi ime Biserka?

''A mislim, evo, mogo sam sad reć’ Biserka jer je malo sad zločesta, haha. Mogo bih često koristiti ime Biserka, ali neću jer je previše volim. Ne želim bit’ strogi roditelj.''

Niko Čuturić - 1 Foto: In Magazin

A što sve Biba voli pogledajte u prilogu.

