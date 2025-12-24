Tko će od naših zvijezda ovih dana ukusno kuhati, a tko samo doći kao gost na gotovo?

Od Badnjaka službeno počinje razdoblje božićne trpeze, gdje će se ovih dana pronaći od svačega ponešto. Između Božića i Nove godine nerijetko dobijemo pokoji gram viška, no vagu ipak pokušajte zaboraviti do siječnja. Dok će neki ovih blagdana hranu pripremati sami, drugi će biti u ulozi gostiju. Tko je od naših zvijezda dobar kuhar i što obožavaju jesti za blagdane, a tko će pregaču objesiti o klin, otkriva naša Matea Slogar za IN magazin.

Pripreme za Badnjak i Božić u punom su jeku, a kuhinje su užarene od različite hrane. Jer idućih dana ukusno će se jesti u društvu obitelji, a rukave su zasukali i brojni poznati.

''Mi Dalmatinci tradicionalno imamo bakalar i fritule, a za Božić smo preuzeli zagrebačke običaje - puricu z mlincima'', priča Maja Vučić.



''Radi se bakalar, rade se fritule, kolači milijun vrsta, francuska obavezno. Bez mene se francuska raditi ne smije. Pa su to svađe stavila si previše senfa, ma nije stvaila previše senfa dobro je. To je tolika ljepota, toliko životpisno. Onda se jedva čeka ponoć da se malo čalabrcne mesa'', govori Ana Uršula Najev.

Kuha se i kod sestara Husar, a kao najbolji božićni specijalitet ističu onaj svoje majke.

''Obiteljsko jelo s potpisom bi definitivno bila hladetina koja nije baš najomiljenije jelo svima, ali ja ju obožavam kad su naša mama napravi. Nakon što ljudi probaju njezinu hladetinu promijene mišljenje o tom jelu. Ali što se tiče ostalih jela tu smo tradicionalne - francuska salata, pečenje, puno svega, kolača'', otkrivaju nam Ivana Husar Mlinac i Marija Husar Rimac.

Ima i onih koji će za vrijeme Božića biti isključivo gosti pa će njihove kuhinje ostati čiste.

''Ti si trenutačno sa sugovornicima koji ne kuhaju, čije mame jako lijepo kuhaju i pripremaju. Mislim da to treba cijeniti. Ja kad dođem ja uživam, cijenim štogod je ispred mene. Mi smo zahvalni i dobri gosti. Dokle god imate roditelje trebate biti zahvalni na tome. -Znači pozovite Antu i Miu na ručak...Da, jedemo po kućama.



''Ja sam dobro odgojila svoju djecu i onda imam njih i snage i oni sve pripremaju. Ja dođem na gotovo. Kolači mi uopće nisu interesantna pojava, ja volim kulene i mesnate stvari'', priznaje Sanja Pilić.

''Ja sam u kuhinji pristojan, a kako idem ua blagdane kod svojih prije je to radila baka, a sad je to preuzeo otac. On ne voli da mu se ljudi previše miješaju u kuhinji pa ja ne smetam zasad'', priča Antonija Tomić.

Domenica se kuhače ipak ostavlja samo i isključivo za blagdane.

''Ja ne radim ništa za blagdane, ja sam ti osoba koja spravlja cijelu godinu, stvarno volim kuhat, sve po pitanju hrane to me toliko veseli imam osjećaj da se ne bavim glazbom da bi bila nešto u kuhinji, to me toliko ispunjava i veseli. A kad su blagdani u pitanju jednostavno to ostavljam svojima i ne želim apsolutno ništa kuhati'', priznaje Domenica.



Poput Domenice, u kuhinji uživa i Tajči. Hrvatska ili američka, nije joj važno, no ono do čega drži su dobri i svježi sastojci.

''Da nije ništa u vrećici, da nije ništa prouzvedeno prije nego sve mora biti friško i fino i onda sam u kuhinji po 4 sata, ali to me veseli'', priča Tajči.

Uz hranu se okuplja obitelj, šire se mirisi i okusi Božića te uživa u zajedničkim trenucima. Ovih dana zato nakratko zaboravite kalorije i uživajte u okusima koje čekamo cijele godine.

