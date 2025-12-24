Zavirite u dom zvijezde naše serije: Njezino božićno drvce izgleda kao iz bajke

Blagdanski duh zavladao je domom jedne od najomiljenijih domaćih glumica – Katarina Baban pokazala je kako izgleda njezino božićno drvce i oduševila pratitelje.
Na društvenim mrežama pohvalila se raskošno ukrašenim božićnim drvcem koje je unijelo toplinu i čaroliju u njezin dom.
Katarina Baban na Instagramu - 2 Foto: Instagram
Drvce je uređeno u klasičnim božićnim tonovima – crvenoj, zlatnoj i bijeloj – uz obilje lampica, mašni i elegantnih ukrasa koji mu daju poseban, profinjen izgled. Ispod drvca već su se smjestili brojni pokloni, što dodatno naglašava blagdansku atmosferu i iščekivanje najljepšeg doba godine.
Katarina je još jednom pokazala svoj istančan smisao za estetiku i detalje.
Katarina Baban - 1 Foto: Instagram
Katarina Baban Foto: Davor Puklavec/PIXSELL
