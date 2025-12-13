Znate li kako izgleda zgodna sestra zvijezde naše serije? Popularna je na Instagramu

Katarina i Lucija Baban snimile su video kojim su nasmijale, ali i oduševile svoje pratitelje na društvenim mrežama.

Glumica Katarina Baban, zvijezda naše serije "U dobru i zlu", na društvenim je mrežama osvanula u video sa svojom sestrom Lucijom.

Dame su snimile šaljiv videu u kojem su naglasile koliko su različite.

"Bijeli vs. crni labud... ali obrnutih osobnosti", napisala je Lucija u opisu videa, u kojem je ona odjevena u crnu modnu kombinaciju, a Katarina u bijelu.

''Crni je zapravo bijeli, a bijeli je crni'', dodala je Katarina u komentaru ispod videa.

Luciju smo ranije viđali sa svjetlijom kosom, no sada ju je obojila u smeđu, a videom su dame nasmijale svoje pratitelje.

''Divne'', ''Prejake ste'', ''Izvanredno'', ''Najjače'', ''Predobro'', ''Dvije lijepe princeze'', dio je komentara s Instagrama.

Katarina Baban, Lucija Baban Foto: Instagram

Inače, Lucija je jedna od poznatijih domaćih fitness trenerica.

Mlađa Baban može se pohvaliti i influencerskom karijerom na Instagramu gdje je prati 105 tisuća ljudi.

Poznato je i da se Lucija pojavljivala u video-spotovima domaćih glazbenika, a jedan takav je onaj Hiljsona Mandele za pjesmu ''Cura s kvarta''. Upravo je ova fatalna plavuša ona koja u tajicama u spotu šeta psa.

Lucija Baban - 1 Foto: Instagram

Podsjetimo, Katarina Baban nedavno je krenule s vlastitim projektom. Više o tome pročitajte OVDJE.

Katarina Baban - 6 Foto: Katarina Baban/Nova TV

