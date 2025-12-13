Znate li kako izgleda zgodna sestra zvijezde naše serije? Popularna je na Instagramu

Katarina i Lucija Baban snimile su video kojim su nasmijale, ali i oduševile svoje pratitelje na društvenim mrežama.
Glumica Katarina Baban, zvijezda naše serije "U dobru i zlu", na društvenim je mrežama osvanula u video sa svojom sestrom Lucijom.
Dame su snimile šaljiv videu u kojem su naglasile koliko su različite.
"Bijeli vs. crni labud... ali obrnutih osobnosti", napisala je Lucija u opisu videa, u kojem je ona odjevena u crnu modnu kombinaciju, a Katarina u bijelu.
''Crni je zapravo bijeli, a bijeli je crni'', dodala je Katarina u komentaru ispod videa.
Luciju smo ranije viđali sa svjetlijom kosom, no sada ju je obojila u smeđu, a videom su dame nasmijale svoje pratitelje.
''Divne'', ''Prejake ste'', ''Izvanredno'', ''Najjače'', ''Predobro'', ''Dvije lijepe princeze'', dio je komentara s Instagrama.
Katarina Baban, Lucija Baban Foto: Instagram
Inače, Lucija je jedna od poznatijih domaćih fitness trenerica.
Mlađa Baban može se pohvaliti i influencerskom karijerom na Instagramu gdje je prati 105 tisuća ljudi.
Poznato je i da se Lucija pojavljivala u video-spotovima domaćih glazbenika, a jedan takav je onaj Hiljsona Mandele za pjesmu ''Cura s kvarta''. Upravo je ova fatalna plavuša ona koja u tajicama u spotu šeta psa.
Lucija Baban - 1 Foto: Instagram
Podsjetimo, Katarina Baban nedavno je krenule s vlastitim projektom. Više o tome pročitajte OVDJE.
Katarina Baban - 6 Foto: Katarina Baban/Nova TV
