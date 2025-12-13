Thompson podijelio prizore s koncerta u Zadru, pogledajte atmosferu u prepunoj dvorani

Marko Perković Thompson nastupio je u Zadru pred prepunom dvoranom i podijelio fotografije s koncerta.
Marko Perković Thompson u petak navečer održao je prvi od dva zakazana koncerta u zadarskoj Dvorani Krešimira Ćosića, a djelić nevjerojatne atmosfere podijelio je na društvenim mrežama.
Publika je s oduševljenjem dočekala njegov koncert, a dvorana je bila ispunjena do posljednjeg mjesta.
''Pozdrav iz Zadra'', napisao je kratko glazbenik uz fotografije.
Na fotografijama se vidi prepuna dvorana, dojmljiva pozornica s pirotehnikom i tisuće obožavatelja. U zraku su svijetlili mobiteli, vijorile su se hrvatske zastave, a atmosfera je bila nabijena emocijama od početka do kraja.
