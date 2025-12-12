Bila je udana za dva princa, a sada je rekla "da" milijarderu koji je ostavio bolesnu suprugu

Gabriele zu Leiningen i Wolfgang Porsche vjenčali su se u krugu obitelji poslije dvije godine braka.

Društveni krugovi Europe ponovno bruje o Gabriele zu Leiningen, 62-godišnjoj članici društvenih krugova i bivšoj manekenki, čiji je ljubavni život već desetljećima pod povećalom javnosti.

Žena koja je bila udana za dva princa sada je izrekla sudbonosno "da" i treći put, ovoga puta 82-godišnjem Porscheovu milijarderu Wolfgangu, članu jedne od najbogatijih obitelji u Njemačkoj.

Par se vjenčao na privatnoj ceremoniji u Salzburgu, u Austriji, nedaleko od obiteljskog sjedišta mladoženjine obitelji u Zell am Seeu. Bio je to treći brak i za Wolfganga, a vjenčanje je održano daleko od očiju javnosti, u intimnom krugu najbližih.

Gabriele je za ovu prigodu odabrala bijelu slojevitu haljinu od šifona, uz pripijeni bijeli satenski sako i diskretnu mašnu na ovratniku. Izgled je upotpunila elegantnim bijelim cipelama s niskom i otvorenom petom, ukrašenima draguljima, te buketićem bijelih božićnih ruža s malim crvenim cvjetovima.

Wolfgang Porsche i Gabriela zu Leiningen - 4 Foto: Profimedia

Wolfgang Porsche i Gabriela zu Leiningen - 5 Foto: Profimedia

Wolfgang Porsche i Gabriela zu Leiningen - 1 Foto: Profimedia

Na službenim fotografijama posebno se isticao i impresivan vjenčani prsten, optočen dijamantima različitih veličina, koji nije prošao nezapaženo među ljubiteljima luksuza.

Wolfgang je dio obitelji Porsche-Piëch, sedme najbogatije obitelji u Njemačkoj, čija se zajednička neto imovina procjenjuje na oko 52,8 milijardi američkih dolara.

Wolfgang Porsche i Claudia Hübner Foto: Profimedia

Prije braka s Gabriele, bio je četiri godine u braku s Claudijom Hübner, no 2023. je podnio zahtjev za razvod zbog njezina pogoršanog zdravstvenog stanja nakon dijagnoze demencije, čime je razljutio njemačku javnost. Iako su on i Gabriele započeli romantičnu vezu iste godine, upoznali su se još prije 25 godina te cijelo vrijeme ostali bliski prijatelji. iza sebe ima i prvi brak s njemačkom filmskom producenticom Susanne Bresser, s kojom ima dvoje djece, dok iz prethodnih veza ima još dvoje.

Gabriela zu Leiningen - 5 Foto: Afp

Gabriela zu Leiningen - 4 Foto: Afp

Gabriela zu Leiningen - 1 Foto: Profimedia

Gabrieleina bračna povijest posebno je intrigantna. Rođena kao Gabriele Renate Homey, 1991. godine udala se u Veneciji za princa Karla Emicha od Leiningena, potomka kraljice Viktorije i pretendenta na ugašeno rusko prijestolje. Taj je brak izazvao ozbiljnu nasljednu krizu jer je Gabriele bila neplemićkog podrijetla, zbog čega se Karl odrekao prava na kuću Leiningen i nasljedstvo prepustio mlađem bratu. Zajedno su dobili kćer, no 1998. brak je okončan razvodom.

Gabriela zu Leiningen - 2 Foto: Afp

Iste godine udala se za Aga Khana IV, duhovnog vođu i imama šiitskih ismailijskih muslimana. Prešla je na islam i uzela titulu Begum Inaara Aga Khan, a 2000. godine rodila je sina Alyja Muhammada Aga Khana. Njihov razvod postao je jedan od najdužih i najskupljih u europskim aristokratskim krugovima – desetogodišnja pravna bitka završila je tek 2014. godine, uz financijsku nagodbu koja je, prema navodima, iznosila oko 54 milijuna funti.

