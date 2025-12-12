Znate li tko je ovo? Ovaj nekadašnji zavodnik ljubio je dvije holivudske dive!

Nekadašnji holivudski zavodnik Tate Donovan snimljen je za vrijeme vožnje biciklom u Santa Monici.

Bio je jedan od najpoželjnijih muškaraca devedesetih, glumac kojeg su obožavale žene diljem svijeta i lice koje je obilježilo cijelu jednu holivudsku eru.

Tate Donovan, nekadašnji zavodnik velikog platna i televizije, ovih se dana ponovno našao pod povećalom javnosti nakon što je viđen u Los Angelesu – daleko od crvenih tepiha, ali i dalje prepoznatljivo šarmantan. 62-godišnji glumac viđen je kako vozi bicikl sa svojim psom u Santa Monici, u ležernom izdanju koje je izazvalo val nostalgije među obožavateljima devedesetih.

Galerija 11 11 11 11 11

Tate Donovan - 4 Foto: Profimedia

Tate Donovan - 7 Foto: Profimedia

Donovanov glumački životopis impresivan je i raznolik. Široj publici zauvijek je ostao u sjećanju kao glas Herkula u Disneyjevu animiranom klasiku iz 1997., dok su televizijski gledatelji posebno zapamtili njegovu ulogu Jimmyja Coopera u seriji "The O.C.".

Biste li ga prepoznali? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Uz to, ostvario je zapažene uloge u hvaljenim projektima poput: "Prijatelji", "Damages", "Laku noć i sretno" i "Argo". Karijeru je započeo još 80-ih godina filmovima "SpaceCamp", "Clean and Sober" i "Memphis Belle", a stabilan rad u industriji donio mu je reputaciju pouzdanog i svestranog glumca.

Tate Donovan - 1 Foto: Profimedia

Tate Donovan - 1 Foto: Afp

Tate Donovan - 3 Foto: Afp

Ipak, Donovan nije bio samo filmska i TV zvijezda. Njegov privatni život dodatno ga je lansirao u status pravog miljenika publike.

Pogledaji ovo Celebrity Maja Šuput oduševila božićnom elegancijom, ali Bloom je pokupio sve simpatije!

Najpoznatija romansa bila mu je s Jennifer Aniston, tadašnjom zvijezdom serije "Prijatelji". Njihova veza potrajala je više od dvije godine, a ironija sudbine htjela je da Donovan u seriji glumi Rachelina dečka Joshuu Burgina upravo u trenutku kada se njihov stvarni odnos raspadao. Kasnije je priznao da mu je snimanje tih epizoda bilo emocionalno iznimno teško, a posebno je istaknuo pokojnog Matthewa Perryja kao jedinog kolegu koji mu se tada javio i pružio podršku.

Tate Donovan - 6 Foto: Profimedia

Tate Donovan - 3 Foto: YouTube Screenshot

Tate Donovan - 4 Foto: YouTube Screenshot

Još prije toga, Donovan je bio u strastvenoj vezi sa Sandrom Bullock, koju je upoznao tijekom snimanja filma "Love Potion No. 9". Par je bio jedan od najobožavanijih u Hollywoodu, a Bullock je kasnije priznala da ga je ona "jurila kao psa", potpuno otvoreno i bez zadrške. Iako su navodno bili blizu zaruka, par se razišao 1994., neposredno prije nego što je Bullock postala globalna zvijezda filmom "Brzina".

Godinama kasnije, Bullock i Aniston su se s humorom prisjećale činjenice da su dijelile istog muškarca, opisujući Donovana kao talentiranog, strpljivog i iznimno dobrog čovjeka.

Tate Donovan - 4 Foto: Afp

Tate Donovan - 3 Foto: Profimedia

Nakon kraha trogodišnjeg braka s Corinne Kingsbury, sreću je pronašao s Corry Scheuerman, za koju se oženio 2015. godine. Za razliku od nekadašnjeg života pod svjetlima reflektora, danas živi znatno povučenije, daleko od holivudskog glamura.

Tate Donovan i dalje glumi, ali bira projekte pažljivo i bez pritiska slave. Viđenja u javnosti rijetka su, a svakodnevicu provodi mirno, često u prirodi, s kućnim ljubimcem i daleko od medijske pompe. Njegovo nedavno pojavljivanje u Santa Monici podsjetilo je publiku koliko je bio i ostao posebna figura jedne nezaboravne ere Hollywooda.

Kako danas izgleda Melinda Clarke, koja je glumila Jimmyjevu suprugu Julie u "The O.C.", pogledajte OVDJE.

1/23 >> Pogledaji ovu galeriju +18 Celebrity Bivša hrvatska misica na Instagramu objavila prvu fotku s partnerom, koji je iz Turske

1/12 >> Pogledaji ovu galeriju +7 Nekad i sad Bila je velika zvijezda najdražeg božićnog filma, a onda joj je život zadao težak udarac

Pogledaji ovo Celebrity Pločani stali iza svog Marina, stigla mu je velika podrška iz rodnog grada!

Pogledaji ovo Celebrity Zašto su svi gledali u nos Bradleyja Coopera? Ovo nije mogao sakriti od okupljenih!