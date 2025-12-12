Bivša hrvatska misica na Instagramu objavila prvu fotku s partnerom, koji je iz Turske

Ljubav više ne skriva, bivša hrvatska misica Maja Cvjetković iznenadila je pratitelje objavivši prvu zajedničku fotografiju s partnerom.
Time je po prvi put javno potvrdila novu ljubav, a objava je u kratkom roku privukla velik broj reakcija i komplimenata.
Fotografija je nastala na prestižnom eventu, gdje se par pojavio u elegantnom izdanju. Maja je zablistala u dugoj, profinjenoj haljini s čipkastim detaljima, dok je Murat odabrao klasično tamno odijelo, a zajedno su ostavili dojam skladnog i stilski usklađenog para.
U opisu objave Maja se zahvalila organizatorima događaja, ali i svom partneru.
Maja Cvjetković s partnerom - 1 Foto: Marko Lukunic/Pixsell
''Hvala mom Muratu koji mi je uvijek i u svemu podrška'', napisala je.
O njihovoj vezi još nije javno govorila, ali par puta viđeni su na špici te su njihovi prisni zagrljaji i osmjesi pokazali da ljubav cvjeta.
Maja Cvjetković i Murat Doyuran Foto: Josip Moler / CROPIX
Maja Cvjetković i Murat Doyuran Foto: Josip Moler / CROPIX
Podsjetimo, Maja se prošle godine razvela od poduzetnika Andrije Kevića. Do kraha braka došlo je nakon sedam godina, a prije nekoliko mjeseci dospio je u medije zbog navodnog napada na Murata. Više pročitajte OVDJE.
Šibenčanka je 2005. godine odnijela titulu Miss Hrvatske.
Maja Cvjetković - 4 Foto: Josip Moler/Cropix
