Bivša hrvatska misica na Instagramu objavila prvu fotku s partnerom, koji je iz Turske

Ljubav više ne skriva, bivša hrvatska misica Maja Cvjetković iznenadila je pratitelje objavivši prvu zajedničku fotografiju s partnerom.

Bivša hrvatska misica i poznato lice domaće javne scene, Maja Cvjetković, iznenadila je pratitelje na društvenim mrežama objavivši prvu zajedničku fotografiju s partnerom Muratom Doyuranom.

Time je po prvi put javno potvrdila novu ljubav, a objava je u kratkom roku privukla velik broj reakcija i komplimenata.

Fotografija je nastala na prestižnom eventu, gdje se par pojavio u elegantnom izdanju. Maja je zablistala u dugoj, profinjenoj haljini s čipkastim detaljima, dok je Murat odabrao klasično tamno odijelo, a zajedno su ostavili dojam skladnog i stilski usklađenog para.

U opisu objave Maja se zahvalila organizatorima događaja, ali i svom partneru.

''Hvala mom Muratu koji mi je uvijek i u svemu podrška'', napisala je.

O njihovoj vezi još nije javno govorila, ali par puta viđeni su na špici te su njihovi prisni zagrljaji i osmjesi pokazali da ljubav cvjeta.

Podsjetimo, Maja se prošle godine razvela od poduzetnika Andrije Kevića. Do kraha braka došlo je nakon sedam godina, a prije nekoliko mjeseci dospio je u medije zbog navodnog napada na Murata. Više pročitajte OVDJE.

Šibenčanka je 2005. godine odnijela titulu Miss Hrvatske.

