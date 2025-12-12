Iza uspjeha ove atraktivne plesačice krije se tragedija koju je dugo nosila u tišini

Jenna Johnson Chmerkovskiy pred kamerama niže uspjehe, a otvoreno je progovorila o gubitku koji ju je obilježio.

Ako koristite Instagram ili TikTok, ova atraktivna plesačica sigurno vam je već zapela za oko. Bilo da izvodi moćne koreografije na pozornici, pozira na crvenom tepihu ili dijeli intimne trenutke iz privatnog života – Jenna Johnson Chmerkovskiy već godinama plijeni pažnju ne samo plesnim talentom, nego i iskrenošću kojom nastupa i živi.

Na Instagramu ju prati više od 1.4 milijuna ljudi, a u opisu profila ističe kako je nominirana za nagradu Emmy kao koreografkinja, profesionalna plesačica u showu "Ples sa zvijezdama" te dvostruka osvajačica prestižnog Mirrorball trofeja, koji se dodjeljuje pobjednicima tog popularnog natjecanja.

Rođena 1994. godine u Kaliforniji, Jenna je s plesom započela još kao djevojčica. Usavršavala se u latinskoameričkim i standardnim plesovima, a 2014. godine pridružila se američkom izdanju showa popularnog showa, gdje je ubrzo postala jedno od najprepoznatljivijih i najomiljenijih lica.

U privatnom životu, Jenna je u braku s kolegom plesačem Valom Chmerkovskiyjem. Par je u siječnju 2023. dobio sina Romea, no put do roditeljstva bio je sve samo ne lagan.

U jednom od svojih najemotivnijih istupa, Jenna je otvoreno progovorila o spontanom pobaćaju kojega je doživjela prije rođenja sinčića. Prisjetila se kako su se pripremali za veliki plesni show u Dallasu kada je osjetila da nešto nije u redu.

Jenna Johnson Chmerkovskiy, Val Chmerkovskiy Foto: Profimedia

"Rekla sam: 'Bože moj, mislim da se nešto događa. Mislim da krvarim.' Pogledala sam Valovu reakciju – njegovo lice odmah je problijedjelo. Počela sam paničariti'', ispričala je u ''MomForce Podcastu''.

Nakon toga je otrčala u hotelsku sobu.

"Došla sam do sobe i samo sam počela obilno krvariti. Na kraju sam doživjela spontani pobačaj upravo tamo. Bilo je… bilo je strašno. Nema drugog načina da to kažem'', dodala je.

"Osjećaš se potpuno bespomoćno. U tom trenutku ne možeš učiniti baš ništa'', ispričala je.

Dodala je da joj je trebalo mnogo vremena da se oporavi – i fizički i psihički – te da uopće bude spremna podijeliti tu priču. No kako je vrijeme prolazilo, Jenna je shvatila da nije sama.

"Postalo mi je kristalno jasno – nisam jedina koja je prošla kroz ovo. Ovo je nešto o čemu se mora govoriti, jer sve te emocije, ta trauma i ta tama kroz koju sam prošla – ne smiju ostati prešućene. To me bacilo u duboku depresiju koja je trajala oko osam mjeseci. Doista jest. O tome se jednostavno mora govoriti'', zaključila je.

Jenna Johnson Chmerkovskiy Foto: Profimedia

1/31 >> Pogledaji ovu galeriju +26 Celebrity Maja i Splićanin Šime nježnim trenucima iz izlaska pokazali da ljubav cvjeta!

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Što kažete na pomalo neobično okićen dom Kim Kardashian?

Pogledaji ovo Nekad i sad Bila je velika zvijezda najdražeg božićnog filma, a onda joj je život zadao težak udarac