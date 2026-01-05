Film prepun slatkih problema: Sjećate li se baš svakog detalja iz ove ljubavne zbrke?

Ako ste gledali ''Moj najbolji prijatelj se ženi'' više puta nego što možete izbrojati, ovaj kviz je pravi test za Vas.

Julia Roberts, nesporazumi, ljubavni trokuti i nezaboravna scena u restoranu - film ''Moj najbolji prijatelj se ženi'' ostao je jedan od najvoljenijih romantičnih filmova 90-ih.

Smatrate li se pravim poznavateljem ovog klasika? Riješite naš kviz i provjerite koliko detalja još pamtite!

