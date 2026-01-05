''Moj najbolji prijatelj se ženi''
Film prepun slatkih problema: Sjećate li se baš svakog detalja iz ove ljubavne zbrke?
Piše H.L.,
Danas @ 20:19
Zanimljivosti
Film ''My Best Friends Wedding''
Foto: Profimedia
Ako ste gledali ''Moj najbolji prijatelj se ženi'' više puta nego što možete izbrojati, ovaj kviz je pravi test za Vas.
Julia Roberts, nesporazumi, ljubavni trokuti i nezaboravna scena u restoranu - film ''Moj najbolji prijatelj se ženi'' ostao je jedan od najvoljenijih romantičnih filmova 90-ih.
Smatrate li se pravim poznavateljem ovog klasika? Riješite naš kviz i provjerite koliko detalja još pamtite!
