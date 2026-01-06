Jeste li znali da bez ovog poduzetničkog para dječje odrastanje ne bi bilo isto?

Ruth i Elliot Handler spojili su ljubav, obitelj i biznis u priču koja je obilježila djetinjstva diljem svijeta.

Ruth i Elliot Handler možda nisu poznata imena široj javnosti, ali bez njih dječje odrastanje ne bi bilo isto. Ovaj američki bračni par 1945. godine osnovao je Mattel, danas jednog od najvećih proizvođača igračaka na svijetu, a upravo su oni zaslužni za dva najpoznatija brenda u povijesti: Barbie i Hot Wheels.

Ruth Handler zaslužna je za stvaranje Barbie lutke 1959. godine. Inspiraciju je pronašla promatrajući kćer kako se igra s papirnatim lutkama, maštajući o odraslom životu. U vremenu kada su djevojčice imale isključivo bebe-lutke, Ruth je osmislila nešto sasvim novo – elegantnu, odraslu figuru koja je potaknula generacije djevojčica na sanjarenje i igru bez granica.

Ruth i Elliot Handler Foto: Profimedia

Pogledaji ovo Celebrity Snježna avantura naše glumice s juga: "Apsolutno sam opsjednuta!"

Nekoliko godina kasnije, 1968., Elliot Handler lansirao je Hot Wheels – brze, šarene, metalne autiće koji su osvojili srca dječaka diljem svijeta. Njegov cilj bio je stvoriti muški pandan Barbiki, s fokusom na brzinu, dizajn i mogućnost prilagodbe.

Ruth i Elliot Handler Foto: Profimedia

Zanimljivo, i Barbie i njezin dečko Ken dobili su imena po stvarnoj djeci Ruth i Elliota – Barbari i Kennethu. Ova osobna nota još je jedan dokaz koliko su ljubav, obitelj i kreativnost bili isprepleteni u njihovoj poduzetničkoj priči.

Pogledaji ovo Celebrity Teško je povjerovati koliko je žena koja iznova izaziva čuđenje brutalnim izgledom napunila godina

Ruth i Elliot Handler Foto: Profimedia

Zahvaljujući svojoj viziji i hrabrosti da pomaknu granice tržišta igračaka, Ruth i Elliot Handler pretvorili su Mattel u globalno carstvo. Barbie i Hot Wheels postali su više od igračaka – simboli djetinjstva, mašte i kulture koji i danas, desetljećima kasnije, osvajaju nove generacije.

1/17 >> Pogledaji ovu galeriju +12 Celebrity Ona je tiha snaga šampiona: Pogledajte kako izgleda majka Ivice i Janice Kostelić

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Zvijezda megapopularne serije pokazala donje rublje ispred paparazza

Pogledaji ovo Celebrity Iznenada preminula glumica iz "Mrak filma", smrt je pod istragom