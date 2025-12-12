Bila je velika zvijezda najdražeg božićnog filma, a onda joj je život zadao težak udarac

Nekad je bila lice ljubavnih filmova koje i danas gledamo svake zime, ali sudbina joj nije bila jednako romantična kao filmske uloge.

Martine McCutcheon početkom 2000-ih bila je na samom vrhu – glumačka zvijezda, pop-pjevačica s hitom na vrhu ljestvica i miljenica britanske javnosti. No njezina životna priča daleko je od bajke kakvom se tada činila.

Martine je karijeru započela u kultnoj britanskoj sapunici ''EastEnders'', gdje je kao Tiffany Mitchell postala jedno od najprepoznatljivijih TV lica 90-ih. Paralelno je gradila i glazbenu karijeru – njezina pjesma ''Perfect Moment'' 1999. godine završila je na prvom mjestu UK top-ljestvice, što je tada bio ogroman uspjeh.

Martine McCutcheon - 9 Foto: Afp

Martine McCutcheon u filmu ''Zapravo ljubav'' Foto: Profimedia

Svjetsku slavu donio joj je film "Zapravo ljubav" (2003.), u kojem je glumila simpatičnu Natalie, a koji se i danas svake godine gleda u blagdansko vrijeme. Mnogi su vjerovali da je to tek početak velike holivudske karijere. No ubrzo nakon toga Martine se počela povlačiti iz javnosti.

Jeste li gledali film ''Love Actually''? Da

Ne Da

Ne Ukupno glasova:

Pogledaji ovo Celebrity Hoćete li gledati Dječji Eurosong na kojem nas nakon 11 godina predstavlja preslatki Marino?

Razlog nisu bili samo poslovni izbori, već ozbiljni zdravstveni problemi. Glumica je otvoreno govorila o borbi s fibromialgijom i kroničnim umorom, zbog kojih je često bila prisiljena otkazivati angažmane.

Martine McCutcheon - 1 Foto: Profimedia

Martine McCutcheon - 2 Foto: Profimedia

Martine McCutcheon već se godinama bori ponajprije sa sindromom kroničnog umora (ME/CFS), koji joj je dijagnosticiran 2011. godine, kao i s Lajmskom bolešću i fibromialgijom. Ta stanja uzrokuju snažan umor, bolove i niz drugih iscrpljujućih simptoma koji joj znatno otežavaju svakodnevni život.

Nedavno joj je dijagnosticiran i ADHD (poremećaj pažnje), za koji kaže da joj je pomogao bolje razumjeti neke životne teškoće s kojima se godinama nosila. Sve to prolazi dok se istodobno bori s nevidljivim bolestima i suočava s osobnim gubicima, uključujući smrt brata 2022. godine.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Ovo je pitanje o Tomu Cruiseu na koje fanovi više od svega žele znati točan odgovor!

O svojim iskustvima otvoreno govori kako bi podigla svijest i pomogla drugima koji se nose s kroničnim bolestima, pritom naglašavajući važnost brige o sebi, samokontrole bolesti i pronalaska nade.

Martine McCutcheon u filmu ''Zapravo ljubav'' Foto: Profimedia

Martine McCutcheon - 4 Foto: Afp

Martine McCutcheon - 5 Foto: Afp

Još veće probleme stvorile su joj financije. Martine je bila udana za Jacka McManusa i zajedno imaju sina Raffertyja. Međutim, prošle je godine objavila da su se razveli nakon 18 godina.

Zatim je u siječnju objavila da je bankrotirala. Njezina tvrtka završila je u stečaju zbog dugova, samo dva mjeseca nakon što su bivši supružnici prodali obiteljsku kuću u Surreyju za oko 1,5 milijuna eura.

Potom, njezina produkcijska kuća zatvorena je zbog neplaćenih poreza, a prema posljednjim računima, do kojih je došao Daily Mail, poreznim vlastima duguje više od 200.000 eura. U jednom trenutku bila je prisiljena prodati i zaručnički prsten kako bi otplatila dugove.

Martine McCutcheon u filmu ''Zapravo ljubav'' Foto: Profimedia

Martine McCutcheon - 6 Foto: Profimedia

Danas Martine McCutcheon živi u Velikoj Britaniji i povremeno se pojavljuje u javnosti – kroz manje glumačke projekte, kampanje i intervjue. Iako više nije stalno pod reflektorima, mnogi fanovi i dalje se sjećaju njezina osmijeha, topline i uloga koje su obilježile jedno razdoblje.

Pogledaji ovo Nekad i sad Sjećate li se iritantnog poštara iz Seinfelda? Prepolovio se i nema šanse da biste ga prepoznali!

Početkom godine najavila je svoj veliki povratak na male ekrane, a ovog mjeseca pojavila se u čak pet reklama. U dva navrata prisjetila se stare slave i ponovila scene iz kultnog filma. Za brend kave snimila je kampanju u kojoj se pridružila odboru za doček na londonskom aerodromu prije blagdana. Dijelila je tople napitke i širila božićnu atmosferu sa zborom. Galerija 7 7 7 7 7

1/11 >> Pogledaji ovu galeriju +6 Zanimljivosti Koji je pravi razlog drastične fizičke transformacije nekadašnje seks-bombe?

1/24 >> Pogledaji ovu galeriju +19 Celebrity Žanamari Perčić pohvalila se velikim uspjehom svoje kćeri, koja joj jako sliči