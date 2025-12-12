Hoćete li gledati Dječji Eurosong na kojem nas nakon 11 godina predstavlja preslatki Marino?

Naš mali predstavnik sutra izlazi na veliku europsku pozornicu – recite nam hoćete li ga pratiti i navijati za njega!

Još nas malo dijeli do velikog glazbenog spektakla – 23. izdanja Dječjeg Eurosonga, koje se u subotu 13. prosinca, održava u glavnom gradu Gruzije, Tbilisiju.

Nakon čak 11 godina pauze, Hrvatska se vraća na ovo prestižno natjecanje, a naš predstavnik ove godine je preslatki Marino Vrgoč iz Ploča.

S pjesmom ''Snovi'' nastupit će pod rednim brojem tri, a već je osvojio simpatije publike i na društvenim mrežama.

Hoćete li gledati Dječji Eurosong? Naravno, navijam za Marina!

Možda, ako uhvatim vremena

Ne, ne pratim Dječji Eurosong Naravno, navijam za Marina!

Možda, ako uhvatim vremena

Ne, ne pratim Dječji Eurosong Ukupno glasova:

Marino Vrgoč - 2 Foto: Josip Moler/Cropix

Prijenos će se moći pratiti putem televizijskih kanala i službene stranice na YouTubeu. Poveznica za prijenos uživo, koji već je zakazan za 17:00 sati, je OVDJE.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I Hrvati će imati priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv od petka, 12. prosinca, u 21:00 sat do subote u 16:59 kada počinje show, pa još 15-ak minuta tijekom finala, tijekom kojeg mu maksimalno mogu dati dva glasa.

Marino Vrgoč - 2 Foto: Damir Krajac / CROPIX

Više o glasanju pročitajte OVDJE.

