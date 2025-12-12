Hoćete li gledati Dječji Eurosong na kojem nas nakon 11 godina predstavlja preslatki Marino?

Naš mali predstavnik sutra izlazi na veliku europsku pozornicu – recite nam hoćete li ga pratiti i navijati za njega!
Nakon čak 11 godina pauze, Hrvatska se vraća na ovo prestižno natjecanje, a naš predstavnik ove godine je preslatki Marino Vrgoč iz Ploča.
S pjesmom ''Snovi'' nastupit će pod rednim brojem tri, a već je osvojio simpatije publike i na društvenim mrežama.
Prijenos će se moći pratiti putem televizijskih kanala i službene stranice na YouTubeu. Poveznica za prijenos uživo, koji već je zakazan za 17:00 sati, je OVDJE.
I Hrvati će imati priliku glasati za Marina na Dječjem Eurosongu putem internetske stranice jesc.tv od petka, 12. prosinca, u 21:00 sat do subote u 16:59 kada počinje show, pa još 15-ak minuta tijekom finala, tijekom kojeg mu maksimalno mogu dati dva glasa.
Više o glasanju pročitajte OVDJE.
