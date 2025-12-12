Kralj Charles prekida šutnju: Danas će objaviti video s detaljima svoje borbe s rakom

Kralj Charles III. prvi će put javno i osobno govoriti o svojoj borbi s rakom u posebnoj televizijskoj poruci namijenjenoj podizanju svijesti o važnosti ranog otkrivanja bolesti.

Kralj Charles III. je snimio osobnu poruku o svojoj dijagnozi raka i oporavku, koja će danas biti emitirana u revolucionarnom televizijskom prijenosu.

Obraćanje Charlesa bit će prikazano u sklopu kampanje ''Stand Up To Cancer 2025'', zajedničke inicijative organizacije Cancer Research UK i televizije Channel 4, prenosi Daily Mail.

Podsjetimo, kralju, koji ima 77 godina, početkom 2024. dijagnosticiran je neotkriveni oblik bolesti te od tada prima tjedne terapije. Unatoč tome, nastavio je s vrlo ispunjenim radnim rasporedom, uključujući čak pet državnih posjeta samo ove godine.

U svojoj poruci monarh će naglasiti važnost programa probira na rak u omogućavanju ranog otkrivanja bolesti te će se osvrnuti na vlastiti put oporavka. Poruka je snimljena tijekom posljednjeg tjedna studenoga u Jutarnjoj sobi u Clarence Houseu.

Poruka Njegova Veličanstva bit će dio glavne programske večeri Channela 4 i emitirat će se u 20 sati, neposredno prije jedinstvenog prijenosa uživo iz klinike za liječenje raka u bolnici Addenbrooke’s u Cambridgeu, koji će voditi voditeljica Davina McCall, koja je i sama nedavno bila liječena od raka dojke.

Kad je riječ o kraljevskim komunikacijama, osobito za jednog šefa države, javno, televizijsko obraćanje o privatnom zdravstvenom pitanju predstavlja veliko odstupanje od tradicije.

Buckingham Palace oduvijek je odlučivao ne otkrivati detalje o kraljevu raku ni liječenju, iako je potvrđeno da bolest nije povezana s prostatom. Razlog tome djelomično je medicinska privatnost, ali i Charlesova osobna želja da njegova otvorenost u govoru o življenju punim životom uz bolest, tijekom liječenja, dopre do što šire publike.

Njegova odluka da javno govori o tako teškoj osobnoj temi potaknula je velik porast broja ljudi koji su počeli tražiti informacije na internetskim stranicama NHS-a i humanitarnih organizacija.

Monarhu je dijagnoza postavljena u veljači prošle godine, nekoliko dana nakon što je primljen u bolnicu na rutinski zahvat zbog povećane prostate.

Tada je Buckingham Palace objavio:

''Tijekom nedavnog bolničkog zahvata Njegova Veličanstva zbog dobroćudnog povećanja prostate uočen je zaseban razlog za zabrinutost. Naknadne dijagnostičke pretrage identificirale su oblik raka. Njegovo Veličanstvo danas je započelo raspored redovitih terapija, tijekom kojih su mu liječnici savjetovali da odgodi javne dužnosti. Tijekom tog razdoblja Njegovo Veličanstvo nastavit će obavljati državne poslove i službenu dokumentaciju kao i obično.

Kralj je zahvalan svom medicinskom timu na brzoj intervenciji, koja je bila moguća zahvaljujući njegovom nedavnom boravku u bolnici.

Ostaje u potpunosti pozitivan u pogledu svog liječenja i raduje se povratku punim javnim dužnostima što je prije moguće.

Njegovo Veličanstvo odlučilo je podijeliti svoju dijagnozu kako bi spriječilo nagađanja i u nadi da će to pridonijeti boljem razumijevanju javnosti za sve one diljem svijeta koji su pogođeni rakom.''

