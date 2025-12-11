Direktor Eurosonga u dugom pismu obratio se nezadovoljnim fanovima

Direktor Eurosonga Martin Green uputio je otvoreno pismo fanovima i televizijama nezadovoljnima zbog dozvole daljnjeg nastupa Izraela.

Nakon što su Irci, Španjolci, Islanđani, Slovenci i Nizozemci napustili Eurosong 2026. zbog sudjelovanja Izraela, Europska radiodifuzijska unija našla se pod golemim pritiskom.

Fanovi diljem svijeta javno su progovorili o nezadovoljstvu, a društvene mreže preplavila su pitanja – ima li Eurosong uopće budućnost ako se vlastita publika okreće protiv njega?

Upravo zato, direktor Eurosonga Martin Green poslao je otvoreno pismo obožavateljima koji su posljednjih tjedana izrazili nezadovoljstvo organizacijom Eurosonga, ali i njegovim radom.

"Znam da mnogi od vas u ovom trenutku osjećaju snažne emocije. I ja ih osjećam, zbog čega sam vam poželio izravno pisati. Također znam da snažno proživljavate događaje na Bliskom istoku i način na koji se te stvarnosti povezuju s natjecanjem za Eurosong. Nitko ne može ostati ravnodušan na ono što smo posljednjih godina vidjeli u toj regiji. Neki od vas su nam pisali, oglašavali se ili izrazili ljutnju i bol zbog onoga što vide kao šutnju pred tragedijom. Želim reći da vas čujemo. Razumijemo zašto osjećate tako snažno i stalo nam je", započeo je Green svoje pismo.

📝 Eurovision Director Martin Green has published a letter to the Eurovision fans "We will ensure that all participating broadcasters respect the rules of the competition and if they don’t you have a personal pledge from me, we will not tolerate it and call it out"



U pismu podsjeća kako je Eurosong nastao prije 70 godina, u poslijeratnoj Europi, kao projekt mira, nade i zajedništva. Unatoč ratovima, političkim previranjima i promjeni granica, natjecanje je opstalo jer se, kako kažu, drži jednog načela: "Možemo funkcionirati samo ako nas vode naša pravila."

Prema njegovim riječima, EBU neće zauzimati politički stav, već će se voditi isključivo pravilima natjecanja. Isto tako, dao je osobno obećanje da će reagirati ako netko prekrši nova pravila.

"Ako bilo koji sudionik ne bude poštovao pravila natjecanja, nećemo to tolerirati", poručio je Green, naglasivši da je to jedini način da Eurosong ostane mjesto na kojem se ljudi okupljaju bez obzira na političke razlike.

Obratio se izravno i fanovima iz Irske, Islanda, Španjolske, Nizozemske, Slovenije i Španjolske, koje su nezadovoljne što do glasovanja o izbacivanju izraelske televizije KAN nije ni došlo.

"Želim im reći da su njihove televizijske kuće, kao i svi naši članovi, donijele odluku koja je za njih bila ispravna te su pridonijele raspravi s velikim dostojanstvom. Svi mi ovdje poštujemo njihov stav i odluku. Nastavit ćemo surađivati s njima kao prijateljima i kolegama, u nadi da će se uskoro vratiti natjecanju", izjavio je Britanac.

Za kraj, poslao je poruku fanovima: "Vi - izvođači, delegacije i obožavatelji — srce ste ovog natjecanja. Predani smo tome da Eurosong ostane mjesto gdje se rađaju prijateljstva, uče jezici i otkrivaju novi umjetnici."

Ovim pismom nastojala se smiriti uzburkana situacija nastala nakon sjednice EBU-ove Skupštine, u kojoj se glasovalo o dva pitanja - uvođenju novih eurovizijskih pravila, prema kojima se vraća žiri u polufinala, smanjuje broj glasova publike na 10 i zabranjuje trećim stranama da uplaćuju reklame i promoviraju pjesme, te izbacivanju izraelske televizije KAN s natjecanja. Međutim, lobiranje koje je predvodio izraelski predsjednik Isaac Herzog te način glasovanja prema kojem se odbacilo glasovanje o drugom pitanju ukoliko bi pitanje o promjenama prošlo, omogućile su ostanak Izraela na natjecanju te povlačenje pet zemalja s natjecanja.

Rok za konačnu prijavu za Eurosong istekao je protekli tjedan, a konačni popis sudionika očekuje se oko Božića.

Kako je eskalirala cijela situacija, pročitajte OVDJE.

Zašto se Izrael natječe na Eurosongu, otkrijte OVDJE.

