Dražen Zečić uzima pauzu od četiri mjeseca, objasnio nam je zašto: ''Prvi put će to biti...''

Dražen Zečić posljednja dva mjeseca posvetio se treningu što je rezultiralo i manjom brojkom na vagi. Zašto je počeo trenirati, ali i zašto iduće godine planira uzeti 4 mjeseca pauze, otkrio je našoj Juliji Bačić Barać.

Dražen Zečić 31. prosinca u novu godinu uvest će Makarane.



''Znate kako će to biti, ja ću dati sve od sebe jer i meni je Nova godina i ako Bog da zdravlja ja ću se proveseliti s vama''.

A dan nakon Božića čak 22. godinu zaredom nastupit će u Mariboru.

''Mislim da je to rekord da jedan strani pjevač svake godine proda istu dvoranu koju je teško napuniti bilo kojem izvođaču'', govori.

In Magazin: Dražen Zečić - 3 Foto: In Magazin

U pretrpanom rasporedu u prosincu malo vremena ostaje za obitelj.

''Ja se samo javim ženi kad mi treba popeglati i promijeniti odjeću bok bok, kako si, ali dobro da to sve je tako i u tome je draž'', priča Dražen.

Posljednja dva mjeseca Zeko se posvetio treningu, što je rezultiralo i manjom brojkom na vagi.

''5 kila, trening od 60 dana smo trenirali, izbacili neke stvari koje mi ne trebaju. Zbog zdravlja, ne zbog toga da izgledam jer ja nikad neću izgledati lijepo'', našalio se.

Trening ne propušta ni nakon koncerta.

''Bolje se osjećam, ali isto mi fali onaj drugi osjećaj kad se osjećam loše jer bez tog osjećaja ne možete napisati pjesmu''.

Zbog pjesme propustio je, priznaje, mnoge važne trenutke u odrastanju svoje djece.

In Magazin: Dražen Zečić - 5 Foto: In Magazin

''Jesmo, propustili smo većinu toga, ali bitno je kad ste s njima da osjete ljubav.

Uvijek sam govorio kad mi dođe unuk da neću ništa propustiti, ali propuštam i dalje jer ide život, obitelj je u redu, a ja i dalje vozim po svom'', priznaje Dražen.

Svim roditeljima savjetuje:

''Ako vas nema 90 posto vremena, a ima 10 posto onda poklonite ljubav jer ne postoji savršena formula kako biti dobar otac, kako biti dobar djed'', zaključio je.

Dobar djed trudi se biti svojem unuku Tomi.

''Preživ je, treba mu dati tri sporta ako je oguće dnevno da se istroši da bi navečer zaspao. Nemiran je i kad jede ali hvala Bogu''.

U 2026. planira uzeti pauzu u kojoj će se posvetiti isključivo radu na novom albumu.

In Magazin: Dražen Zečić - 4 Foto: In Magazin

''Prvi put mislim da ću 4 mjeseca uzeti da nisam na putovanju, mislim da jesam, ali za svoj gušt, a ne da moram, i ući ću u studio s 10-12 gazbenika i vježbati pjesme''.

Napisati pjesmu uz pomoć umjetne inteligencije i sličnih alata nikako ne podržava.

''Ima li tu duše, ima li tu ljubavi, nema, da li sam uživao u tome nisam, to je čista ekonomija i prodaja, onda idem se baviti s prodajom, nešto prodavati, neću raditi ovaj posao'', zaključio je.

Više od 35 godina je na sceni, na pozornici je zabavljač, a iza pozornice duša od čovjeka koji i nama na televiziji nerijetko u goste dođe s pršutom.

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, propuštene emisije pogledajte besplatno na novaplus.hr.

1/29 >> Pogledaji ovu galeriju +24 Celebrity Najzgodnija sportska novinarka na svijetu i suprug objavili divnu novost: ''Nismo mogli poželjeti ljepši dar''

1/14 >> Pogledaji ovu galeriju +9 Celebrity Što ju je izbacilo iz takta? Novi skandal Miss Universe, Meksikanka naprasno napustila studio usred emisije