Što ju je izbacilo iz takta? Novi skandal Miss Universe, Meksikanka naprasno napustila studio usred emisije

U intervjuu koji je trebao biti rutinsko medijsko pojavljivanje, a pretvorio se u televizijski kaos, Miss Universe 2025. Fátima Bosch našla se pod žestokim pritiskom pitanja koja su obilježila jedan od najnapetijih trenutaka ove godine.

Miss Universe 2025. godine Fátima Bosch stigla je u Telemundovu emisiju "Pica y se Extiende" spremna za tjedan medijskih pojavljivanja.

Meksička Miss Universe 2025. sjela je s voditeljima Lourdes Stephen i Carlosom Adyanom, ali se odmah suočila s brzim nizom neugodnih pitanja o navodima o prijevari, zamrznutim bankovnim računima i internim istragama koje ove godine potresaju organizaciju Miss Universe.

Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp

Od samog početka, energija se promijenila. Bosch je pokušala ostati pribrana, ali pitanja su zadirala u kontroverze oko njezine krune i optužbi protiv Raúla Roche, vlasnika organizacije. Gledatelji su gotovo mogli čuti kako napetost puca kroz ekran, prenosi Hola.

Pogledaji ovo Celebrity Šokantan prizor na ulici: Komičar pronađen bez svijesti nakon predoziranja!

Carlos Adyan postavio je pitanje koje je intervju pretvorilo iz neugodnog u eksplozivan. Podsjetio je na ranije rasprave o viznim problemima s kojima su se suočile neke natjecateljice. Zatim je Bosch upitao: ''Što biste poručili djevojkama koje možda nemaju privilegiju imati vizu poput vaše?''

Fatima Bosch - 2 Foto: Afp

Bosch je započela razumnom izjavom. ''Ne znam pravila u detalje, ali svi bi trebali imati jednake mogućnosti za pobjedu, bez obzira na svoju putovnicu.''

Zatim je izrekla rečenicu koja je eksplodirala na društvenim mrežama:

''Miss Universe je posao i karijera. Ako morate putovati po svijetu, jasno je da trebate nekoga tko može lako putovati.''

Miss Universe 2025. - 4 Foto: Afp

Za mnoge gledatelje komentar je djelovao preizravno. Bosch je pokušala objasniti poslovnu stranu titule. U studiju je to, međutim, bila iskra koja je dodatno pojačala napetost intervjua.

Lourdes Stephen nastavila je teškim pitanjem. Bi li Bosch sudjelovala u natjecanju da je znala da će se njezina vladavina odvijati paralelno s optužbama za prijevaru i zamrzavanjem bankovnih računa predsjednika Miss Universe?

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je pjevač koji će zamijeniti diskvalificiranu pjevačicu s Dore?

Bosch je povukla jasnu granicu. ''Miss Universe je san. Nemam nikakve veze s tim temama. Moj je posao biti glas žena. Ne mislim da bi se moje sudjelovanje trebalo povezivati s vanjskim pitanjima.''

Fatima Bosch - 3 Foto: Afp

U njezinu se glasu osjetila frustracija kada je dodala: ''Nažalost, živimo u društvu u kojem ljude smeta kada vide da žena blista. Nitko me nije pitao što radim u svom radu, koje projekte podržavam, ali me zato pitaju o skandalima.''

Intervju je dosegao točku pucanja kada je Adyan upitao o tužbi za klevetu koju je podnio Nawat Itsaragrisil, direktor Miss Universe Tajlanda. Bosch je ranije rekla da ju je on nazvao glupom pred drugim natjecateljicama, što on oštro negira.

Pogledaji ovo Zanimljivosti Tko je pjevačica koja je diskvalificirana s Dore?

U prijenosu uživo Bosch je inzistirala:

''Nemam nikakvu tužbu. Nisam nikoga oklevetala. Ne želim govoriti o tome.''

Tonom je jasno dala do znanja da želi tu temu zakopati. No Adyan je kasnije otkrio da mu je iza kamera Bosch rekla kako je njezin otac već upoznat sa situacijom i rješava pravne stvari.

Galerija 9 9 9 9 9

Prije odlaska na pauzu, Lourdes Stephen veselo je najavila da Bosch ostaje tijekom cijele emisije. Adyan je dodao da će se pojavljivati cijeli tjedan u Telemundovim zabavnim programima. Zatim se emisija nastavila, a Bosch se nije vratila.

Adyan je obavijestio gledatelje da je odlučila napustiti studio i otkazala sva svoja zakazana pojavljivanja za taj tjedan.

Kasnije u emisiji En Casa con Telemundo, Adyan je pojasnio:

''Istaknuli smo njezin rad i fokus organizacije na osnaživanje žena, ali mi nismo odgovorni ako ona ima problema s odgovorima. Zato je odlučila napustiti emisije.''

#BerrincheMundial de #Fatima

Exhiben a la #MissUniverse2025, Fátima Bosch, de abandonar una entrevista en #EU, porque no le hicieron preguntas a modo.

Esta es la información, cortesía de la comunicadora @cuquirobollo_24

"La peor Miss Universo de la historia, la tracalera Fátima… pic.twitter.com/LAGOxt04BN — #LaDenunciaNacional (@LaDenunciaMx) December 9, 2025

Ovo nije jedini skandal nove Miss Universe ove godine. Što se još događalo čitajte OVDJE.

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Zanimljivosti Ova djevojčica danas ima 22 godine i priprema se za prijestolje, a iza nje je veliki skandal s lažnim snimkama

1/30 >> Pogledaji ovu galeriju +25 Celebrity Mali detalj ukrao pozornost! Livakovićeva supruga raznježila fanove obiteljskim prizorima