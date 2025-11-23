Nova Miss Universe oglasila se prvi put nakon pobjede pa nešto kratko poručila hejterima

Fatima Bosch nakon pobjede na izboru za Miss Universe objavila je znakovitu objavu.

Nova Miss Universe 2025., Meksikanka Fátima Bosch, oglasila se prvi put nakon pobjede.

Bosch je na društvenim mrežama objavila svoje fotografije te u opisu začepila usta hejterima.

"Danas sam ponovno potvrdila da ono što je Bog namijenio tebi – ni zavist to ne može zaustaviti, ni sudbina prekinuti, ni sreća promijeniti. Živio Krist Kralj'', napisala je.

Miss Universe 2025. - 3 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 4 Foto: Afp

Miss Universe 2025. - 2 Foto: Afp

Podršku joj je u komentarima pružila i naša pjevačica Antonija Šola koja je zalijepila emotikon srca.

''Možeš promijeniti svijet tako što ćeš biti svoj'', napisala je u još jednoj objavi.

Podsjetimo, njezin nastup na ovogodišnjem izboru odmah na početku obilježio je skandal.

Naime, Fatima je napustila pripreme jer ju je jedan od direktora organizacije javno prozvao. Tajlandski poduzetnik Nawat Itsaragrisil prozvao je Bosch zbog navodnog neispunjavanja promotivnih obveza. Dok je pokušavala objasniti situaciju, Itsaragrisil ju je prekinuo, nazvao glupom i na kraju zatražio od osiguranja da je udalji s događaja.

Miss Meksika Foto: Afp

Pogledaji ovo Celebrity Supruga Halida Bešlića snimljena prvi put nakon njegove smrti, video tjera suze na oči

Fatima je potom napustila pripreme, ali ostale natjecateljice uspjele su je nagovoriti da se vrati.

"Vratili smo djevojku iz Meksika u natjecanje. Ona je trebala biti izbačena, ali izborile smo se da je vratimo i da stanemo na kraj toj nepravdi. Ovo ostalo što se događalo, ja nemam blage veze zato što smo mi cure zaokupirane našim osobnim rastom i rasprostranjivanjem imena naše zemlje, generalno, tako da nisam uspjela ni popratiti što se događalo dalje. Meni je bitno da je cura vraćena na svoje mjesto i da je sve prošlo korektno", otkrila je naša predstavnica Laura Gnjatović o skandalu za Dnevnik Nove TV.

Na kraju je odnijela pobjedu, što se mnogima nije svidjelo. Nakon njene pobjede pokrenuti su čak i prosvjedi, a više pročitajte OVDJE.

Fatima Bosch - 4 Foto: Instagram

Fatima Bosch - 5 Foto: Instagram

Pogledaji ovo Celebrity Meri Goldašić otkrila razloge razvoda kojim je šokirala Hrvatsku: ''Pustili smo jedno drugo u tom trenutku...''

Počelo se šuškati i da je pobjeda namještena, a što je o svemu rekla jedna od sutkinja natjecanja čitajte OVDJE.

Galerija 7 7 7 7 7

1/18 >> Pogledaji ovu galeriju +13 Celebrity Predivna djevojka Borne Ćorića prvi put podijelila njihovu zajedničku fotografiju

1/15 >> Pogledaji ovu galeriju +10 Celebrity Kći folk-zvijezde pred Arenom Zagreb doživjela neugodnost, publika ju podržala pljeskom