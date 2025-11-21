Je li zaslužila titulu? Nova Miss Universe je Meksikanka, a evo i tko su pratilje!

Izabrana je nova Miss Universe, a krunu na glavi sljedećih godinu dana nosit će Meksikanka Fátima Bosch.

Na izboru za Miss Universe koje se održalo u Tajlandu novom Miss Universe proglašena je Meksikanka Fátima Bosch.

Prva pratilja je Miss Tajlanda, druga pratilja je Miss Venezuele, treća Miss Filipina, a četvrta pratilja je Obala Bjelokosti.

Miss Universe Meksika Foto: Afp

Je li Meksikanka trebala osvojiti titulu? Da, zaslužila je

Ne, bilo je boljih kandidatkinja Da, zaslužila je

Ne, bilo je boljih kandidatkinja Ukupno glasova:

Miss Universe Venezuele Foto: Afp

Miss Universe Filipina Foto: Afp

Miss Universe top 5 Foto: Afp

Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović nije se plasirala u top 12.

Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp

Podsjetimo, Meksikanka je ove godine obilježila izbor za Miss. Odmah na početku boravka u Tajlandu napustila je natjecanje zbog svađe s direktorom izbora. Više o skandalu pročitajte OVDJE.

Pogledaji ovo Celebrity Tko je misica koja je prva na ljestvicama za pobjedu? Bila je u središtu skandala, a sad je favoritkinja

Na natjecanje su je na kraju vratile ostale natjecateljice, a na kraju je odnijela pobjedu.

Miss Universe - 7 Foto: Afp

"Vratili smo djevojku iz Meksika u natjecanje. Ona je trebala biti izbačena, ali smo se izborile da je vratimo i da stanemo na kraj toj nepravdi. Ovo ostalo što se događalo, ja nemam blage veze zato što smo mi cure zaokupirane našim osobnim rastom i rasprostranjivanjem imena naše zemlje, generalno, tako da nisam uspjela ni popratiti što se događalo dalje. Meni je bitno da je cura vraćena na svoje mjesto i da je sve prošlo korektno", otkrila je naša predstavnica o skandalu za Dnevnik Nove TV.

Galerija 6 6 6 6 6

1/22 >> Pogledaji ovu galeriju +17 Celebrity Tia Jurčić u New Yorku s poznatom Hrvaticom dijeli posebne trenutke, a stiže i prinova!

1/13 >> Pogledaji ovu galeriju +8 Celebrity Zašto se popularna baka s tijelom sportašice polijevala mlijekom? Fotke su šokirale internet