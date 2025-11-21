Je li zaslužila titulu? Nova Miss Universe je Meksikanka, a evo i tko su pratilje!

Izabrana je nova Miss Universe, a krunu na glavi sljedećih godinu dana nosit će Meksikanka Fátima Bosch.
Na izboru za Miss Universe koje se održalo u Tajlandu novom Miss Universe proglašena je Meksikanka Fátima Bosch.
Prva pratilja je Miss Tajlanda, druga pratilja je Miss Venezuele, treća Miss Filipina, a četvrta pratilja je Obala Bjelokosti.
Miss Universe Meksika Foto: Afp
Miss Universe Venezuele Foto: Afp
Miss Universe Filipina Foto: Afp
Miss Universe top 5 Foto: Afp
Hrvatska predstavnica Laura Gnjatović nije se plasirala u top 12.
Laura Gnjatović, Miss Universe Hrvatske Foto: Afp
Podsjetimo, Meksikanka je ove godine obilježila izbor za Miss. Odmah na početku boravka u Tajlandu napustila je natjecanje zbog svađe s direktorom izbora. Više o skandalu pročitajte OVDJE.
Na natjecanje su je na kraju vratile ostale natjecateljice, a na kraju je odnijela pobjedu.
Miss Universe - 7 Foto: Afp
"Vratili smo djevojku iz Meksika u natjecanje. Ona je trebala biti izbačena, ali smo se izborile da je vratimo i da stanemo na kraj toj nepravdi. Ovo ostalo što se događalo, ja nemam blage veze zato što smo mi cure zaokupirane našim osobnim rastom i rasprostranjivanjem imena naše zemlje, generalno, tako da nisam uspjela ni popratiti što se događalo dalje. Meni je bitno da je cura vraćena na svoje mjesto i da je sve prošlo korektno", otkrila je naša predstavnica o skandalu za Dnevnik Nove TV.
